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Haber Giriş: 27 Eylül 2021 - 15:36 | 

ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin belirlediği tarih

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı geçtiğimiz günlerde yapıldı. ALES/2'de, adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihine odaklandı. Öte yandan ALES/3 takvimi de araştırılıyor. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yapıldı. Şimdi ise bu yıl yapılacak son oturum tarihi merak konusu oldu. İşte, ALES/3 takvimi...

2ALES BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

ALES BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

ALES/3 sınavı için başvurular, 6-14 Ekim tarihlerinde alınacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.

3ALES PUANI NERELERDE KULLANILIR

ALES PUANI NERELERDE KULLANILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

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