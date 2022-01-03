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Dr. Ecz. Metin Uyar
Haber Giriş: 03 Ocak 2022 - 17:59 | 

Alerji, bari sen bırak peşimizi!

Hapşırma, burun tıkanıklığı, gözde, damakta, kulakta kaşıntı... Koronavirüsle mücadele etmeye çalışmak yetmiyormuş gibi bir de kimimiz polenlerin ‘saldırısı’yla karşı karşıya. Neyse ki doğal kurtarıcılarımız var.

Dr. Ecz. Metin Uyar
Dr. Ecz. Metin Uyar
muyar@hurriyet.com.tr
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Dr. Ecz. Metin Uyar
Dr. Ecz. Metin Uyar
muyar@hurriyet.com.tr
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Dr. Ecz. Metin Uyar
Dr. Ecz. Metin Uyar
muyar@hurriyet.com.tr
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