AKS ne zaman açıklanır? MEB'in açıklaması bekleniyor!
Adaylık Kaldırma Sınavı (2020 AKS) sonuçları için öğretmenlerin araştırması devam ediyor. 1 yıllık görev sürelerinin ardından adaylık kaldırma sınavına giren öğretmenler, bu sınavda alacakları sonuca göre tam olarak kadroya geçmiş sayılacak. Peki, AKS ne zaman açıklanır?
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Aday öğretmen sınavı olarak da bilinen adaylık kaldırma sınavına giren öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde sınava katılım sağlayan binlerce öğretmen şimdi de MEB'in sonuçları ne zaman açıklayacağını öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Adaylık Kaldırma Sınavı 81 il merkezinde 26 Temmuz Pazar günü tamamlandı. 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmesi yapılacak olan AKS sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
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AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKS 26 Temmuz’da yapıldı.
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Takvime göre sınavın ardından 15 gün içinde açıklanması gereken AKS sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.