Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 14 Ocak 2021 - 11:56 |
AKM inşaatının yüzde 80'i tamamlandı! Son durumu havadan görüntülendi
İstanbulTaksim'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) son durumu havadan görüntülendi. AKM inşaatının yüzde 80'i tamamlanırken, haziran ayında tamamen bitmesi bekleniyor. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak.