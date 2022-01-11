Akdeniz depremi sonrası Tsunami uyarısı geldi... Tsunami nedir? Tsunami depremden ne kadar sonra olur?

Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremle ilgili olarak tsunami riskine dikkat çekti. Tsunami gerçekleşirse tüm bölgeyi tehdit edeceğini söyleyen Prof. Dr. Ersoy, "Önemsenecek bir deprem. Tsunami olasılığı da var. 6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir. Fakat kesin değil. Bu deprem büyük ihtimalle Doğu-Batı hatlı Rodos'tan başlayan, Antalya üzerinden Güney Doğu Anadolu'yu giden bir hat. Sürpriz bir deprem değil. Beklenebilecek bir deprem.unami kıyı dalgasıdır. Eğer oluşmuşsa mutlaka bizim kıyılara da gelir. Ama yıkıcı olacağını sanmıyorum. İlerleyen saatler içerisinde belki de hiç tsunami oluşmamış olabilir. Benim en çok korktuğum yer 4 500 metrelik bir çukur var. Girit'e yakın olan kesimde. Burada meydana gelebilecek depremler büyük tsunamiler oluşturabilir. 6,5 büyük depremlerden bir tanesi. Önemli olan can ve mal kaybına yol açmamış olmasıdır."