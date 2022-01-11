Akdeniz depremi sonrası Tsunami uyarısı geldi... Tsunami nedir? Tsunami depremden ne kadar sonra olur?
Akdeniz depremi sonrası gündeme gelen konulardan biri de tsunami oldu. Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin şiddetinin yüksek olduğuna dikkat çeken Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, tsunami olasılığının altını çizdi. Peki, tsunami nedir? Tsunami depremden ne kadar sonra olur?
Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremle ilgili olarak tsunami riskine dikkat çekti. Tsunami gerçekleşirse tüm bölgeyi tehdit edeceğini söyleyen Prof. Dr. Ersoy, "Önemsenecek bir deprem. Tsunami olasılığı da var. 6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir. Fakat kesin değil. Bu deprem büyük ihtimalle Doğu-Batı hatlı Rodos'tan başlayan, Antalya üzerinden Güney Doğu Anadolu'yu giden bir hat. Sürpriz bir deprem değil. Beklenebilecek bir deprem.unami kıyı dalgasıdır. Eğer oluşmuşsa mutlaka bizim kıyılara da gelir. Ama yıkıcı olacağını sanmıyorum. İlerleyen saatler içerisinde belki de hiç tsunami oluşmamış olabilir. Benim en çok korktuğum yer 4 500 metrelik bir çukur var. Girit'e yakın olan kesimde. Burada meydana gelebilecek depremler büyük tsunamiler oluşturabilir. 6,5 büyük depremlerden bir tanesi. Önemli olan can ve mal kaybına yol açmamış olmasıdır."
Tsunami nedir?
Tsunami, genellikle bir okyanus veya büyük gölde, büyük bir su kütlesinin aniden yer değiştirmesinin neden olduğu yüksek genlikli bir dizi su dalgası olarak tanımlanmaktadır. Kaynağından yüksek enerjide serbest kalan çok büyük hacimdeki su kütlesi nedeniyle, bir tsunami kıyı bölgelerini tahrip edebilir.
TSUNAMİ NASIL OLUŞUR?
Birçok tsunami, yitim zonunda üzerleyen levhanın altına dalan okyanusal levhadameydana gelen depremlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Dalan levha ile üzerleyenlevha arasındaki sürtünme, levhalar arasında bir gerilme (stres) oluşmasına neden olur. Bugerilim genellikle iki plaka arasındaki kesimde onlarca veya yüzlerce yıl süresince birikir.Sonuçta biriken bu gerilim belli bir sınıra ulaştığında faylanma ile aniden serbest bırakılır.
Okyanus derinliklerinde sığ kabukta meydana gelen bu ani yırtılma, deniz tabanını yükselmeveya çökme şeklinde deformasyona uğratır ve geniş hacimdeki su kütlesinin yer değiştirmeside tsunamiye neden olur. Su yüzeyinin yer değiştirmesi, sismik kaynak parametreleri veodak mekanizmaları ile tanımlanan “tsunami kaynağı” olarak adlandırılmaktadır (Aki veRichards, 2002). Deniz içindeki her depremde tsunami oluşmayabilir. Tsunaminin büyüklüğüonu meydana getiren depremin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Depremin büyüklüğününartması, daha büyük tsunami oluşmasına neden olmaktadır.
Okyanus derinliklerinde sığ kabukta meydana gelen bu ani yırtılma, deniz tabanını yükselmeveya çökme şeklinde deformasyona uğratır ve geniş hacimdeki su kütlesinin yer değiştirmeside tsunamiye neden olur. Su yüzeyinin yer değiştirmesi, sismik kaynak parametreleri veodak mekanizmaları ile tanımlanan “tsunami kaynağı” olarak adlandırılmaktadır (Aki veRichards, 2002). Deniz içindeki her depremde tsunami oluşmayabilir. Tsunaminin büyüklüğüonu meydana getiren depremin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Depremin büyüklüğününartması, daha büyük tsunami oluşmasına neden olmaktadır.
Deprem sonrası kritik 7 dakika...
ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, deprem sonrası tsunami ihtimaliyle ilgili şu bilgileri vermişti; “Deprem olduktan sonra dalga en yakın kıyıya 7 dakikada gelir. Bazı kıyılara gelmesi 10-15 dakikayı bulabilir. Depremin şiddetinin saptanması 7 dakika sürüyor. En iyi ihtimalle 5 dakika alıyor. Uyarı geldiğinde 7 dakika geçebiliyor. Tsunami gelmeden önce deniz çekilir. 5 dakika geri gider. Çekilmeyi gördüğünüz anda kıyıdan uzaklara gidin.