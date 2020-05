Akademik takvimler açıklandı... Hangi üniversite ne yapacak?

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AVANTAJLI NOT SİSTEMİ

Düzce Üniversitesi de sınavları uzaktan eğitimle yapma kararı aldı. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın yaptığı açıklamaya göre, finaller 1-12 Haziran'da yapılacak. Sınavlar ödev, proje, sözlü sınav gibi yöntemlerle yapılabilecek. 'Avantajlı Not Ortalama Sistemi' uygulanacak. Bahar yarıyılı ara sınav ve final sınavı notlarının öğrencilerin genel ortalamalarını düşürmesi durumunda bahar yarıyılı notları not ortalama hesabına katılmayacak. Yaz okulu dersleri 10 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Aynı tarihlerde yaz okulundan bağımsız olarak yalnızca uygulamalı dersler için 'telafi programı' gerçekleştirilecek. Mezuniyet töreni 30 Eylül'de yapılacak.