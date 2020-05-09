Akademik takvimler açıklandı... Hangi üniversite ne yapacak?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FİNALLAR DE ONLİNE

İstanbul Üniversitesi, küresel salgın sürecinde eğitim öğretimin aksamaması için gerekli tedbirleri alarak bahar dönemi derslerini uzaktan eğitim sistemiyle yürütmeye devam ediyor. Üniversiteden alınan bilgiye göre, bu süreçte öğrencilerin vize sınavları da Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden ödev şeklinde yapıldı. Üniversite Rektörlük Yönetimi ve Senatosu, final sınavlarının da okula gelinmeden online sistem üzerinden yapılması konusunda değerlendirmelerde bulunuyor, sınavların sorunsuz şekilde yapılabilmesi için gerekli altyapının kurulması konusunda çalışmalarına devam ediyor. Senatonun gerekli kararları aldıkça, duyuruların öğrencilere yapılacağı da ifade edildi.