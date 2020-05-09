Akademik takvimler açıklandı... Hangi üniversite ne yapacak?
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, üniversiteler, 15 Haziran’dan itibaren akademik takvime dönebilecek. Final sınavları 15 Haziran'dan sonra kampuslarda yapılabilecek ama zorunluluk aranmayacak. İsteyen üniversiteler online sınav ya da farklı değerlendirmeler yapmaya devam edebilecek. Üniversitelerin hazırlık planlarını araştırdık. Bazı üniversiteler sınavlarını online olarak yapmaya devam etmeye kararlı. Bazıları ise kampüsleri yeniden açmayı düşünüyor. Üniversitelerin açıklanan akademik takvimleri ve planları şöyle:
FİNALLAR DE ONLİNE İstanbul Üniversitesi, küresel salgın sürecinde eğitim öğretimin aksamaması için gerekli tedbirleri alarak bahar dönemi derslerini uzaktan eğitim sistemiyle yürütmeye devam ediyor. Üniversiteden alınan bilgiye göre, bu süreçte öğrencilerin vize sınavları da Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden ödev şeklinde yapıldı. Üniversite Rektörlük Yönetimi ve Senatosu, final sınavlarının da okula gelinmeden online sistem üzerinden yapılması konusunda değerlendirmelerde bulunuyor, sınavların sorunsuz şekilde yapılabilmesi için gerekli altyapının kurulması konusunda çalışmalarına devam ediyor. Senatonun gerekli kararları aldıkça, duyuruların öğrencilere yapılacağı da ifade edildi.
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
KARAR HOCALARA BIRAKILDI Boğaziçi Üniversitesi'nde uzaktan eğitim devam ediyor. Yenilenen akademik takvime göre dersler 12 Haziran'da sona erecek. 26 Haziran-13 Temmuz arasında final sınavları yapılacak. Sınavların nasıl yapılacağı konusu derslerin hocalarına bırakıldı. Sınavlar online olarak ya da üniversitede yapılabilir. Yaz öğretimi dersleri 4 Ağustos'ta başlayacak. 14 Eylül'de sona erecek. Yaz öğretimi dönem sonu sınavları 15-17 Eylül'de yapılacak. Mezuniyet töreni 18-20 Ağustos'ta olacak. 2020 Güz Dönemi dersleri 22 Ekim'de başlayacak.
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BÜTÜNLEMELER EYLÜL'DE Hacettepe Üniversitesi akademik takvimini 4 Mayıs'ta güncelledi. Buna göre, sınavlar 22 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bahar dönemi bütünleme sınavları 14-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Senatonun henüz karar almadığı ancak finallerin de online olarak yapılacağı öğrenildi.
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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
81 İLİN VALİLİĞİNDEN YARDIM İSTENDİ Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) 2019-2020 eğitim öğretim döneminin kalan kısmı uzaktan eğitim modeliyle tamamlanacak. Sınavlar elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “e-Sınavlar sırasında internet erişimi, bilgisayar temini gibi konularda zorluk çekecek öğrencilerimize yardımcı olunması için 81 il valimizden istirhamda bulunduk” açıklamasını yaptı. e-Sınavlar 28 Mayıs ile 13 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrencilere de belgelemeleri kaydıyla mazeret sınav hakkı verilecek.
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CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
DÖNEM 22 MAYIS'TA BİTİYOR Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademik takvimde bir değişiklik olmadığını açıkladı. Planlandığı gibi 22 Mayıs'ta dönem bitecek. 1-13 Haziran'da final sınavları yapılacak. Finaller ödev ve test şeklinde olacak. Sınavlar online olarak yapılacak. Sınav sistemine http://esinav.cumhuriyet.edu.tr adresinden girebilebilecek. Her sınav için yarım saat süre verilecek ve 20 soru sorulacak. Ödevlendirme yoluyla yapılacak sınavlar için hocalar bilgilendirecek. Sınava internet erişimi, bilgisayar veya cep telefonundan kaynaklanan nedenlerle giremeyenler için yönetmeliğe göre bir kereye mahsus mazeret sınavı hakkı verilecek.
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EGE ÜNİVERSİTESİ
ÜÇ DERS SINAVI UYGULANACAK Ege Üniversitesi'nde Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında öğrenim gören tüm öğrencilerin staj ve uygulama eğitimlerinin, uzaktan öğretim yöntemiyle ödev, proje ya da uygulama dosyası vb. etkinlikler olarak hazırlatılarak yapılmasına karar verildi. Belirlenen yeni akademik takvime göre, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin dışında üniversitede final sınavları 8-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Bütünleme sınavları ise 22 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınavlar uzaktan eğitim üzerinden ödev, etkinlik, kanıta dayalı ve denetlenebilir uygulamalar yoluyla bahar dönemiyle sınırlı kalmak koşuluyla yapılacak.
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ÖDEV, PROJE DEĞERLENDİRİLECEK Marmara Üniversitesi Senatosu'nun 7 Mayıs'ta aldığı kararlara göre, yarıyıl sonu sınavı 22 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Bütünleme sınavları 6-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tek ders sınavı ise 17 Temmuz'da. Tüm sınavlar, dersi veren öğretim elamanının uygulamasına bağlı olarak çevrimiçi (online) ödev, proje ve sunum yöntemleri kullanılarak yapılacak.
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ
YAZ ÖĞRETİMİ YAPILACAK Gazi Üniversitesi'nin 'pandemi dönemi akademik takvimi'ne göre, uzaktan öğretim dersleri 7 Haziran'da sona erecek. Dönem sonu sınavları 8-14 Haziran'da yapılacak. Pandemi dolayısıyla yapılamayan dersler için yoğunlaştırılmış yaz öğretimi planlandı. Yaz öğretiminde sadece uzaktan öğretimle yapılamayan dersler açılacak. Yoğunlaştırılmış yaz öğretimi 15 Haziran'da başlayacak, 17 Temmuz'da sona erecek. Yoğunlaştırılmış yaz öğretimi dönem sonu sınavları 20-24 Temmuz'da yapılacak. Pandemi dönemi bütünleme sınavları ise 4-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİLERİNE SORDU Atatürk Üniversitesi sınavların online mı yüz yüze mi yapılmasını istediklerini öğrencilere sordu. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Twitter'da bir oylama başlatarak, "Sevgili gençler, final sınavlarının nasıl olacağını merak ediyorsunuz, biliyorum. Kararımızı önümüzdeki hafta içi açıklayacağız. Ancak bizler de sizin fikrinizi merak ediyoruz. Ankete katılarak konuyla ilgili görüşünüzü belirtebilirsiniz" dedi. Devam eden oylamaya göre öğrencilerin yaklaşık yüzde 80'i online sınav istedi.
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BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ANKETLE BELİRLENECEK Bartın Üniversitesi de bir anket çalışması başlatarak final ve bütünleme sınavlarının nasıl yapılmasını istediklerini öğrencilerine sordu. Öğrenciler kullanıcı adı ve şifreleriyle üniversite bilgi yönetim sistemine giriyor. Ankete katılarak yüz yüze ya da online olarak isteklerini belirtiyor. Belirlenen takvime göre final sınavları 1-9 Haziran'da, bütünleme sınavları 15-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Tek ders sınavı ise 14 Eylül'de. Sınav tarihlerinde güncelleme olabileceği de belirtildi.
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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU YÜZ YÜZE Gaziantep Üniversitesi sınavları online olarak yapma kararı aldı. Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Twitter'dan yaptığı duyuruda "Sevgili öğrencilerimiz; aldığımız Senato kararı gereğince vize, final ve bütünleme daha önce belirtilen tarihlerde online olarak; Yaz okulu ise belirlenen tarihlerde yüz yüze kampüste yapılacaktır" dedi. Takvime göre, dersler 2 Haziran'da sona erecek. Yarıyıl sonu sınavları 8-19 Haziran'da, bütünleme sınavları 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yaz okulu 16 Temmuz'da başlayacak, 27 Ağustos'ta sona erecek. Sınavları ise 28-31 Ağustos'ta gerçekleşecek.
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN SINAVA DEVAM Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savasan final sınavlarının uzaktan yapılacağını açıkladı. Sınav türü ise öğrencilerle daha sonra paylaşılacak. Takvime göre finaller 1-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Tek ders sınavları 26 Haziran'da olacak. Mezuniyet töreni ise 6-10 Temmuz olarak açıklandı. Yaz öğretimi 10 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında olacak. Sınavları 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
AVANTAJLI NOT SİSTEMİ Düzce Üniversitesi de sınavları uzaktan eğitimle yapma kararı aldı. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın yaptığı açıklamaya göre, finaller 1-12 Haziran'da yapılacak. Sınavlar ödev, proje, sözlü sınav gibi yöntemlerle yapılabilecek. 'Avantajlı Not Ortalama Sistemi' uygulanacak. Bahar yarıyılı ara sınav ve final sınavı notlarının öğrencilerin genel ortalamalarını düşürmesi durumunda bahar yarıyılı notları not ortalama hesabına katılmayacak. Yaz okulu dersleri 10 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Aynı tarihlerde yaz okulundan bağımsız olarak yalnızca uygulamalı dersler için 'telafi programı' gerçekleştirilecek. Mezuniyet töreni 30 Eylül'de yapılacak.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
‘SAĞLIĞINIZ İÇİN UZAKTAN’ Akdeniz Üniversitesi'nde de sınavlar uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak. Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal yaptığı duyuruda, "Sevgili öğrencilerimiz sizleri özledik ancak sağlığınız için sınavlarımızın uzaktan (ödev, proje, online çoktan seçmeli, açık uç, videokonferans, vb yöntemler ile) yapılması kararı alınmıştır. Seçilecek yöntem ilgili birim veya sorumlu öğretim üyesinin tercihine bağlıdır" dedi. Proje, ödev teslim tarihleri ise fakülteler tarafından öğrencilere duyuruluyor.