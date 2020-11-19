Ağlayan bebeğinizi kolaylıkla sakinleştirmenin 11 yolu
Yenidoğan bebekler çoğu zaman nedeni belli olmayan sebeplerle ağlar. Bu durum ise ebeveynleri hem üzer hem de daha fazla yorulmasına sebep olur. Tabii sevimli bebeğinizi sakinleştirmenin de bazı yolları var. İşte onlardan bazıları…
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1
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Bebeğinizin ağladığını ilk kez duymak heyecan verici olabilir. Bu dünyaya sağlıklı bir şekilde geldiğinin bir işareti. Ancak haftalar geçtikte bu heyecan yerini kaygı ve hayal kırıklıklarına bırakabilir. Bebeklerin çok ağladığı kaçınılmaz bir gerçektir. Bazen nedeni bellidir ancak bazı durumlarda ise nedenini bulmak oldukça zordur. Bu yüzden bebeği nasıl sakinleştireceğinizi bilmek çok önemlidir. Tüm bebekler için tek bir yöntem işe yaramasa da çocuğunuz için en doğru yöntemi deneyerek bulabilirsiniz.
2
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Harekete geç
Anne karnında dokuz ay geçiren bebeğiniz, dünyaya geldiğinde de aynı ortamı yaratmanızı isteyebilir. Siz uyusanız bile vücudunuz hareket halindedir. Bu nedenle bebek dünyaya geldiğinde hareketsizce bir beşikte yatmak yabancı görünebilir. Hafifçe sallamak sakinleşmesini sağlayabilir.
3
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Gürültüyü kesmeyin
Anne karnı tahmin ettiğiniz kadar sessiz bir ortam değil. Anne kalbinin çarpması, organların çıkardığı ses bebeğin alışık olduğu şeylerdir. Dünyaya geldiğinde de bu sesi isteyebilir. Bu sebeple bazı bebekler için sessizlik altın değerinde değildir. Sakinleştirmek için anne karnında olduğu gibi hafif sesli bir ortam yaratabilirsiniz. Bu bir fan sesi de olabilir veya kumsaldaki dalganın sesi olabilir.
4
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Bebeği sarın
Yenidoğan bebekler dünyaya geldikleri andan itibaren anne karnındaki yaşantısını arar. Geliştikleri anne karnı ise oldukça dar bir alandır. Eğer bebeğiniz çok ağlıyor ve sakinleşmiyorsa onu bir örtü ile biraz sıkı sarabilirsiniz. Anne karnını taklit etmek bebeğinizi sakinleştirir ve güvende hissetmesini sağlar.
5
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Ortam değiştirin
Bebeğiniz çok ağlıyorsa ortam değişikliği iyi gelebilir. Dışarı çıkmak ve dikkatini dağıtacak farklı bir ortama sokmak bebeğinizi yatıştırmayı sağlayabilir.
6
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Yediklerinize dikkat edin
Bebeğiniz sık sık gaz sorunu yaşıyor ve sürekli ağlıyorsa siz de yediklerinize dikkat etmelisiniz. Anne sütü ile beslenen bebek sizin yedikleriniz sebebiyle gaz problemi yaşayabilir. Bebeğinizi rahatsız edecek yiyecekleri hayatınızdan bir süre çıkarmayı deneyin.
7
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Bebek salıncağı kullanın
Bebek salıncakları bebeğinizin sakinleşmesine yardımcı olan yatıştırıcı ve ritmik hareketler sunar. Tabii ki salıncağın küçük bir bebek için tasarlandığına emin olun. Çünkü büyük bir salıncakta rahat edemeyebilir ve daha da huzursuz olabilir.
8
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Bir gezintiye çıkın
Evde uyumayan ve ağlayan bebeklerin arabada kısa bir gezinti sonucu sakinleşmesi de aileleri her zaman şaşırtır. Araba veya bebek arabasında küçük bir gezinti birçok telaşlı bebeği uykuya daldırır.
9
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Sağlık problemi olabilir
Elinizden gelen her şeyi yaptığınızda bebeğiniz hala sakinleşmiyorsa gaz sorunu olabilir. Eğer gaz ağrısından ağladığını düşünüyorsanız bebeği dizlerinin üzerine yatırın ve sırtını hafifçe ovun. Eğer sorun hala çözülmüyorsa en iyisi bir doktora başvurun.
10
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Emzik kullanın
Bebeğinizi sakinleştirmekte zorluk yaşadığınız durumlarda emzik imdadınıza koşabilir. Bazı çocukların güçlü emme ihtiyacı vardır ve emzikle bu ihtiyacı karşılayabilir. Bu durum da sakinleşmesini sağlayabilir.
11
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Kıyafetlerini kontrol edin
Çok fazla sıcak tutan ve bebeğinizi tam saran kıyafetler bebeğinizin huzursuz olmasına sebep olabilir. O yüzden huzursuz ve sürekli ağlıyorsa kıyafetlerini mutlaka kontrol edin.
12
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Ev sıcaklığını kontrol edin
Evinizin çok sıcak veya çok soğuk olması bebeğinizin uykuya dalmasını güçleştirebilir.