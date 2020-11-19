Ağlayan bebeğinizi kolaylıkla sakinleştirmenin 11 yolu

Bebeğinizin ağladığını ilk kez duymak heyecan verici olabilir. Bu dünyaya sağlıklı bir şekilde geldiğinin bir işareti. Ancak haftalar geçtikte bu heyecan yerini kaygı ve hayal kırıklıklarına bırakabilir. Bebeklerin çok ağladığı kaçınılmaz bir gerçektir. Bazen nedeni bellidir ancak bazı durumlarda ise nedenini bulmak oldukça zordur. Bu yüzden bebeği nasıl sakinleştireceğinizi bilmek çok önemlidir. Tüm bebekler için tek bir yöntem işe yaramasa da çocuğunuz için en doğru yöntemi deneyerek bulabilirsiniz.