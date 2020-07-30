Afyonkarahisar Kütahya Uşak bayram namazı saat kaçta? Uşak Afyonkarahisar Kütahya bayram namazı saati
Afyonkarahisar Kütahya Uşak bayram namazı saatleri, 3 kentte yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İbadetlerini gerçekleştirebilmek için Afyonkarahisar Kütahya Uşak bayram namazı saati hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgileri merakla araştırıyor. Peki, Afyonkarahisar Kütahya Uşak bayram namazı saat kaçta idrak edilecek? İşte, ibadetlerini bu kentlerde yapacak olan pek çok vatandaşı yakından ilgilendiren Afyonkarahisar Kütahya Uşak bayram namazı saati hakkında detaylı bilgiler
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Bayram namazı saatleri, Afyonkarahisar Kütahya Uşak'ta yaşayan vatandaşların merak ettiği hususlar arasında yer alıyor. Bayram günü sabah saat kaçta kalkacaklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabını arıyor. İşte, Diyanet’ten alınan bilgilere göre Afyonkarahisar Kütahya Uşak bayram namazı vakti
AFYONKARAHİSAR Kurban Bayramı namaz saati: 06:31 KÜTAHYA Kurban Bayramı namaz saati 06:32 UŞAK Kurban Bayramı namaz saati 06:35
Kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak olan asgari sınır nedir?
Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamberin sünneti ile tespit ve tayin edilmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 5; Nesâî, Dahâyâ, 13; İbn Mâce, Edâhî, 7). Buna göre kameri yıl esasına uygun olarak, devede 5; sığır ve mandada 2; koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması hâlinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır (Müslim, Edâhî, 13).
Bunun yanında deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması hâlinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. Nitekim bir yaşına varmamış ama yetişkin olan oğlağını kurban etmek isteyen bir kimseye Hz. Peygamber, “Bu sadece sana mahsustur. Senden sonra başkası için yeterli olmaz.” (Buhârî, Edâhî, 8) buyurmuştur.
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KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına (nisap) sahip ve yolcu olmayan Müslüman’ın yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (80.18 gr) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir, dolayısıyla Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedâkarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
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KADINLAR BAYRAM NAMAZINDAN SORUMLU MUDUR?
İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.