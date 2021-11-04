AFAD personel alımı ilanı yeniden düzenlendi... İşte başvuru şartları ve maaş tablosu
AFAD personel alımı başvurularının detayları belli oldu. AFAD 1101 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapacak. Başvurular 18 Kasım ve 27 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Yayımlanan kılavuz içerisinde AFAD personel alımı başvurularının nasıl yapılacağı ve istenilen şartlar açıklandı. Bir süre önce yayınlanan ve aranan şartlar arasında yer alan bazı konularda değişiklik yaşandı. İşte AFAD'dan yapılan o açıklama; Başkanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile diğer pozisyonlara sözleşmeli personel alımıyla ilgili 31/10/2021 tarihli ve 31645 sayılı Resmî Gazete ile afad.gov.tr adresimizde yayımlanan;Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alım İlanı’nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde yer alan “2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.” maddesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Personel Alım İlanı’nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde yer alan “2.1.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.” maddesi iptal edilmiştir.İşte AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiler ve detaylar
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AFAD personel alımı başvurularının detayları belli oldu. AFAD 1101 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapacak. Başvurular 18 Kasım ve 27 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Yayımlanan kılavuz içerisinde AFAD personel alımı başvurularının nasıl yapılacağı ve istenilen şartlar açıklandı. İşte AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiler ve detaylar
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, Tablo-1’de il bazlı adedi ve nitelikleri belirtilen toplam 1101 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacaktır.
2.1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A)bendinde belirtilen;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenenbir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmişveya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.
2.2. Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
2.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.4. Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretimkurumlarının Tablo-3’de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarındanmezun olmak.
2.5. Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretimkurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların “Acil Durumve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.
2.6. Tablo-3 ve Madde 2.5.’de belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.
2.7. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
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2.8. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.
2.9. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
2.10. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.
2.11. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
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3- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
3.1. Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında eDevlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve KariyerKapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamdayapacaklardır.3.2. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuruyapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.3.3. Bu ilanda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklindeyapılan başvurular kabul edilmeyecektir.3.4. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursaolsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.3.5. Adaylar sadece başvuru şartlarını taşıdığı bir ilin bir niteliği (öğrenim) için müracaattabulunabilecektir.3.6. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarakyapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.3.7. Giriş sınavına ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devletüzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olanveya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgilikutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veyamezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.3.8. Ön lisans mezunu adayların mesleki ve teknik ortaöğretim mezunu olmak şartınınkontrol edilmesi amacıyla ortaöğretim düzeyi mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri veortaöğretime dair onaylı diploma veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınavmodülüne yüklemeleri gerekmektedir.3.9. Giriş sınavına ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların diploma veya mezuniyetbilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, adayların başvuru formunda ilgili kutucuğuişaretleyip ortaöğretim bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.3.10. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılanöğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
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3.11. Adayların KPSS (B) sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya KPSS (B) sonuç bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların KPSS (B) sonuç belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.12. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata/eksik olan veya askerlik bilgileri gelmeyenadayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.13. Adaylar, her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma
görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmadığına dair Ek-1’ de örneği yer alan dilekçeyi ıslak imzalı olarak doldurarak pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.14. Adayların, SGK tescil ve hizmet dökümü ile varsa ıslak imza ve kaşe ile onaylanmışçalışma belgesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
6 3.15. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev
yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı feshedenadayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.16. Adayların, boy ve kilo bilgilerini sınav modülüne manuel yüklemeleri gerekmektedir.
3.17. Sürücü belgesi bilgilerinin manuel olarak girilmesi ve belgenin jpeg veya pdf formatındasınav modülüne eklenmesi gerekmektedir.
3.18. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).
3.19. Adli sicil belgesinin e-Devlet üzerinden alınarak pdf ya da jpeg formatında sınavmodülüne yüklenmesi gerekmektedir.
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3.20. Varsa yabancı dil bilgisi düzeyi ve belgesi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklenecektir.
3.21. Varsa sertifika ve sair belge (Ulusal veya uluslararası yetkilendirilmiş kurum, kuruluş ve federasyonlar tarafından verilen arama ve kurtarma hizmetlerine dair belgeler, AFAD gönüllülük belgesi, ilkyardımcı, KBRN, yangın, köpekli arama, cankurtaran -bronz, gümüş, altın-, dalgıçlık brövesi, IRATA, dağcılık, tehlikeli madde uzmanlığı, ileri sürüş teknikleri, amatör kaptanlık, bilgisayar sertifikası ve diğer belgeler) pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklenecektir.
3.23. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeyealınmayacaktır.
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4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ
4.1. Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her il için ayrı ayrı belirtilensayı ve öğrenim durumu için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. Uygulama sınavına katılabileceklerin isim listesi Başkanlığın internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
4.2. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
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4.3. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) işgünü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.