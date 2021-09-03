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Haber Giriş: 03 Eylül 2021 - 14:58 | 

AFAD gönüllüsü nasıl olunur? AFAD’ın açılımı ve başvuru detayları

AFAD gönüllüsü olmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başladılar. Açılımı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olan AFAD başvuruları online olarak gerçekleştiriliyor. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebiliyor. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur? İşte sürece dair bilgiler

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AFAD gönüllüsü olmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerin 18 yaş ve üzerinde olmaları gerekiyor. Adaylar, gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebiliyor. AFAD Gönüllü Eğitim Programı, çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşuyor.

2AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

3AFAD BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR

AFAD BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

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