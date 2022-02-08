Adalet Bakanlığı personel alımında son durum: Başvurular ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı personel alımında branş dağılımı...

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyesine 12.933 personel alımı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarının https://adalet.gov.tr/Arsiv/duyuru ekranı üzerinden paylaşılması bekleniyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin açıklamada bulunmuştu. "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." ifadelerine yer verdi.
Bozdağ, personel alımında branş dağılımını gösteren tabloyu da paylaşmıştı. Tabloya göre;
Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563,
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500,
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 personel istihdam edilecek.