Adalet Bakanlığı personel alımında son durum: Başvurular ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı personel alımında branş dağılımı...

Bozdağ, personel alımında branş dağılımını gösteren tabloyu da paylaşmıştı. Tabloya göre;



Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683,

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563,

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500,

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 personel istihdam edilecek.