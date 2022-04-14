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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Personel Genel Müdürlüğünde

#Adalet Bakanlığı#Adalet Bakanlığı Personel Alımı#Pgm

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecan artıyor. Adalet Bakanlığı sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alımı yapacak. Başvurular mart ayında alındı. Kurum tarafından yapılan açıklamada uygulamalı sınava girmeye hak kazananların açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi. İşte detaylar

1/4Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak Gözler Personel Genel Müdürlüğünde

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için tüm gözler, bakanlığın Pgm.adalet.gov.tr internet sitesinin duyurular sayfasına çevrildi. Başvuruları 1 Mart ve 17 Mart tarihleri aralığında alınan Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları hakkında kurum tarafından bilgilendirici bir açıklama yapıldı. Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirli kriterlere göre adaylar belirlenecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

2/4ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.’ denildi.

3/4Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak Gözler Personel Genel Müdürlüğünde

Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ile ilgili ise, ‘Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.’ açıklaması yapıldı.

9 Mayıs 2022 Pazartesi günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

4/4SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

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#Adalet Bakanlığı#Adalet Bakanlığı Personel Alımı#Pgm