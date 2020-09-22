Adalet Bakanlığı personel alımı duyurusu: Adalet Bakanlığı, 1200 hakim ve savcı alacak
Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı alımı için yapılacak sınav ile ilgili ilanı yayınladı. Yayımlanan ilana göre, 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı olmak üzere1200 hakim ve savcı Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı 21-22 Kasım 2020 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek. Sınava başvurular ise 1-8 Ekim tarihleri arasında alınacak.
2
Abone Ol
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI
2020 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;
1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,
3) 100 idari yargı hâkim adayı, alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21- 22 Kasım 2020 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.
3
Abone Ol
SINAV MERKEZLERİ
010 ADANA 062 ANKARA 070 ANTALYA 160 BURSA 210 DİYARBAKIR 250 ERZURUM 270 GAZİANTEP 341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR) 343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU, ŞİŞLİ, BEŞİKTAŞ, KAĞITHANE, SARIYER) 352 İZMİR 380 KAYSERİ 420 KONYA 440 MALATYA 550 SAMSUN 610 TRABZON 650 VAN