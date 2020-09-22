Adalet Bakanlığı personel alımı duyurusu: Adalet Bakanlığı, 1200 hakim ve savcı alacak

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI 2020 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;



1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,



2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,



3) 100 idari yargı hâkim adayı, alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21- 22 Kasım 2020 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.