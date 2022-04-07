Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Duyurular ekranında paylaşıldı

#Adalet Bakanlığı#Adalet Bakanlığı Personel#Adalet Bakanlığı Personel Alımı

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuruları 1 Mart- 17 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Başvurular üzerinden yaklaşık 3 hafta geçmesinin ardından Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek için başvuru yapan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Sürecin tamamlanması ardından Adalet Bakanlığı sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alacak Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak Duyurular ekranında paylaşıldı

Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı için başvuru süreci sona erdi. Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak.

2/3Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.

pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır." denildi.

3/3Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak Duyurular ekranında paylaşıldı

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından sınav süreci başlayacak. Başvuruları onaylananalar boy ve kilo ölçümüne çağırılacaklar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanlığı#Adalet Bakanlığı Personel#Adalet Bakanlığı Personel Alımı