Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? CTE Adalet Bakanlığı personel alımı güvenlik formu

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 17 Mart’a kadar devam edecek. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları online olarak yapılıyor. İşlemler turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Sözlü sınav sonucuna göre 3.618 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), 830 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 984 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C), 33 sözleşmeli teknisyen (EK-1/D), 12 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/E), 83 sözleşmeli şoför (EK-1/F), 29 sözleşmeli aşçı (EK-1/G) ve 870 sözleşmeli hizmetli (EK-1/H) olmak üzere toplam 6.459 personel alınacaktır. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 1 Mart 2022 – 17 Mart 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu güvenlik formuna aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz..
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;
- Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
- Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.