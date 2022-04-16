ADALET BAKANLIĞI personel alım sonuçlarında son durum: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 1 Mart- 17 Mart tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvuru sürecinin üzerinden bir ay geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artış gösterdi. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından adaylar sınava katılım sağlayacak.
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından sınav süreci başlayacak. Başvuruları onaylananalar boy ve kilo ölçümüne çağırılacaklar.
pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır." denildi.