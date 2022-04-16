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ADALET BAKANLIĞI personel alım sonuçlarında son durum: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

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ADALET BAKANLIĞI personel alım sonuçlarında son durum için araştırmalar sürüyor. Sürecin tamamlanması ardından zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel, Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3ADALET BAKANLIĞI personel alım sonuçlarında son durum: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 1 Mart- 17 Mart tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvuru sürecinin üzerinden bir ay geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artış gösterdi. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından adaylar sınava katılım sağlayacak. 

2/3ADALET BAKANLIĞI personel alım sonuçlarında son durum: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından sınav süreci başlayacak. Başvuruları onaylananalar boy ve kilo ölçümüne çağırılacaklar.

3/3ADALET BAKANLIĞI personel alım sonuçlarında son durum: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı

pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır." denildi.

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