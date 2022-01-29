Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Bekir Bozdağ'ın hayatı Adalet Bakanlığı'na atanmasının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, daha önce yine o koltukta görev yapmış olan Bekir Bozdağ atandı. İlk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde Meclis'e giren Bozdağ Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Bekir Bozdağ 1 Nisan 1965 tarihinde Akdağmadeni Yozgat'da doğdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. dönem ve 24. dönem Yozgat milletvekili olan Bozdağ, AK Parti grup başkan vekilliği yaptı.
Bekir Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Bekir Bozdağ, Serbest avukat olarak çalıştı.
İlk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ardından 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde de AK Parti Yozgat milletvekili olarak Meclis'te yer aldı.
6 Temmuz 2011-25 Aralık 2013 tarihlerinde 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde başbakan yardımcılığı görevinde bulunup, 25 Aralık 2013 tarihinde yapılan revizyon ile Adalet Bakanı olarak görev aldı. 7 Mart 2015 tarihinde Anayasa’nın 114'üncü maddesi gereğince 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi görevini müsteşar Kenan İpek'e devretti. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yine AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girdi. 64. Türkiye Hükûmeti'nde Adalet Bakanı olarak görevlendirildi.
Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde Adalet Bakanlığı görevine devam etti. 19 Temmuz 2017'de Adalet Bakanlığı görevine Abdulhamit Gül getirildi.