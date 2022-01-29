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Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

#Bekir Bozdağ#Adalet Bakanlığı#Resmi Gazete

Bekir Bozdağ, görevinden af talebi kabul edilen Abdülhamit Gül yerine Adalet Bakanı olarak atandı. Bekir Bozdağ'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 25 Aralık 2013 ve 6 Mart 2015 tarihleri arasında da Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bekir Bozdağ, yerini 19 Temmuz 2017'de Abdulhamit Gül'de devretmişti. 61. ve 65. hükümette başbakan yardımcısı olarak görev alan Bozdağ, hükümet sözcülüğü de yapmıştı. Peki, yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli İşte Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Bekir Bozdağ'ın hayatı Adalet Bakanlığı'na atanmasının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, daha önce yine o koltukta görev yapmış olan Bekir Bozdağ atandı. İlk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde Meclis'e giren Bozdağ Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

2/4BEKİR BOZDAĞ KİMDİR

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

Bekir Bozdağ 1 Nisan 1965 tarihinde Akdağmadeni Yozgat'da doğdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. dönem ve 24. dönem Yozgat milletvekili olan Bozdağ, AK Parti grup başkan vekilliği yaptı.

3/4Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli İşte Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Bekir Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Bekir Bozdağ, Serbest avukat olarak çalıştı.

İlk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ardından 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde de AK Parti Yozgat milletvekili olarak Meclis'te yer aldı.

4/4Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli İşte Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

6 Temmuz 2011-25 Aralık 2013 tarihlerinde 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde başbakan yardımcılığı görevinde bulunup, 25 Aralık 2013 tarihinde yapılan revizyon ile Adalet Bakanı olarak görev aldı. 7 Mart 2015 tarihinde Anayasa’nın 114'üncü maddesi gereğince 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi görevini müsteşar Kenan İpek'e devretti. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yine AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girdi. 64. Türkiye Hükûmeti'nde Adalet Bakanı olarak görevlendirildi.

Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde Adalet Bakanlığı görevine devam etti. 19 Temmuz 2017'de Adalet Bakanlığı görevine Abdulhamit Gül getirildi.

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#Bekir Bozdağ#Adalet Bakanlığı#Resmi Gazete