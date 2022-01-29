Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Bekir Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Bekir Bozdağ, Serbest avukat olarak çalıştı.



İlk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ardından 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde de AK Parti Yozgat milletvekili olarak Meclis'te yer aldı.