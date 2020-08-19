Açık Öğretim Lisesi diploması nasıl alınır? AÖL mezuniyet kredisi sorgulama ve hesaplama
AÖL 2. dönem sınav sonuçları beklenirken, mezun olmaya hak kazanan öğrenciler Açık Öğretim Lisesi diploma işlemlerine yoğunlaştı. Kredilerini tamamlayıp bu yıl açık liseden mezun olmayı bekleyen binlerce öğrenci e devlet üzerinden "Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama" sayfasından diploma bilgilerini görüntüleyebilecekler. Peki, Açık Öğretim Lisesi diploması nasıl alınır? İşte, AÖL mezuniyet kredisi hesaplama ve açık lise diplomalarıyla ilgili ayrıntılar.
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Açık Öğretim Lisesi 2019 2020 2. dönem sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Sınav sonuçlarıyla beraber mezuniyet için gerekli kredi puanını hesaplamaya başlayan AÖL öğrencilerinin gündemine diploma sorgulamaları geldi. Mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri diplomalarını Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alabiliyorlar. İşte, ayrıntılar.
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DİPLOMASI NASIL ALINIR?
AÖL diplomaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile alınıyor. Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
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Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.
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KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUYOR?
Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir. Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.
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AÖL DİPLOMA SORGULAMA
Açık Öğretim Lisesi diploma sorgulama işlemleri e devlet sistemi üzerinden gerçekleşiyor. E devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile "Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama" ekranı üzerinden açık lise diploma bilgileri görüntüleniyor.