Açık öğretim lise sınavları ne zaman? MEB 2. dönem AÖL sınav takvimi
Lise eğitimlerine açıktan, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden çok sayıda öğrenci, AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Temmuz ayının son günleri ile birlikte sınavların yapılacağı tarihleri merak eden AÖL öğrencileri aramalarına hız verdi. Peki, açık öğretim lise sınavları ne zaman?
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AÖL'de 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin eğitimlerini sürdürebilmek için dışarıdan katılım gösterdiği AÖL sınavları çok sayıda öğrencinin bir numaralı gündem maddesi oldu. İşte, MEB 2. dönem AÖL sınav takvimi...
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AÖL SINAV TAKVİMİ
Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle:
Öçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.
Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde ülkemizde sınavlara katılabilecektir. Sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyeti de en kısa sürede giderilecektir.
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SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Henüz AÖL sınav yerleri açıklanmadı. Giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 5 gün önce erişime açılacağı tahmin ediliyor. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.