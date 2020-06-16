Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınav takvimi

AÖL'de 2. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, pek çok açık liste öğrencisinin merak ettiği ve araştırdığı konu oldu. Açık öğretim yöntemiyle lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının MEB tarafından hangi tarih aralığında düzenleneceği öğrenmek istiyor. İşte, AÖL 2019-2020 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri...