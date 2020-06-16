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Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 10:48,

Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, söz konusu sınavlara dair tarih ve saat bilgisini araştırıyor. Peki, Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte, AÖL 2. dönem sınav takvimi...

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AÖL'de 2. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, pek çok açık liste öğrencisinin merak ettiği ve araştırdığı konu oldu. Açık öğretim yöntemiyle lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının MEB tarafından hangi tarih aralığında düzenleneceği öğrenmek istiyor. İşte, AÖL 2019-2020 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri...

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Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi;

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"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."

4SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
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SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

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