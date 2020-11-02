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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 14:02 | 

Açık lise sınavı ne zaman? AÖL 1. dönem sınav takvimi

AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım devam ediyor. Öğrenimlerine açıktan devam eden binlerce kişi, AÖL sınavlarına yönelik hazırlıklarında son aşamaya geldi. Gözler şimdi sınavların düzenlenmesi ve ardından sonuçlarının ilan edilmesinde. Peki, Açık lise sınavı ne zaman?

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Açık lise sınavlarının tarihine yönelik heyecan dolu bekleyiş devam ederken, öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. Merakla sınav takvimini öğrenmek isteyen öğrenciler, 2020-2021 1. dönem AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, AÖL 1. dönem sınav takvimi...

2AÖL SINAV TARİHLERİ
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AÖL SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 AÖL sınav takvimini açıkladı. Takvimde yer alan bilgilere göre, AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.

3SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
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SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.

 

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