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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 15:07,

Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi belli oldu!

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2019-2. dönem sınavları tamamlandı. Gözler şimdi AÖL 2. dönem sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı tarihlerde. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen AÖL 2. dönem sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Yüz binlerce açık lise öğrencisini ilgilendiren sınavın sonuç tarihi, günler öncesinden belli olmuştu. İşte, AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi...

2AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

3SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
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SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

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