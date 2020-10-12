Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman başlıyor? 2020 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi
AÖL sınav takvimi, 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 9 Ekim tarihinde tamamlanmasının ardından öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Güz dönemi AÖL sınav tarihleri Açık Öğretim Fakültesi'nin internet sitesinden yapılan açıklama ile belli oldu.MEB takvimine göre, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2020/1.Dönem AÖL sınavı giriş belgeleri 2 Aralık 2020 Çarşamba günü yayımlanacak. Peki, Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman? İşte, 2020 AÖL sınav tarihleri ve sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2020 AÖL sınav tarihleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrencilerin gözü yeni dönemin başlamasıyla sınav tarihlerine çevrildi. Pandemi nedeniyle AÖL sınavlarının online mi yoksa yüz yüze mi olacağı ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak yeni açıklamalar ile netleşecek. Takvime göre 2020 AÖL sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak. İşte, AÖL sınavlarıyla ilgili ayrıntılar.
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AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2020 AÖL sınav takvimini açıkladı. Takvimde yer alan bilgilere göre, AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.
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SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GenelMüdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.
Sınavlarda;
Her dersten 20 soru sorulmaktadır.
Her soru 4 seçeneklidir.
Her doğru cevabın değeri 5 puandır.
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).
Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.
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SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve SınavHizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir.
Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.
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Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.