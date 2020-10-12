Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman başlıyor? 2020 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi

2020 AÖL sınav tarihleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrencilerin gözü yeni dönemin başlamasıyla sınav tarihlerine çevrildi. Pandemi nedeniyle AÖL sınavlarının online mi yoksa yüz yüze mi olacağı ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak yeni açıklamalar ile netleşecek. Takvime göre 2020 AÖL sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak. İşte, AÖL sınavlarıyla ilgili ayrıntılar.