Açık görüş günleri 2021 ile ilgili son dakika duyuru! CTE açık görüşler ne zaman, hangi gün başlayacak?

Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için aşı şemasını tamamlamış veya son 180 gün içerisinde geçirilmiş COVID-19 hastalığı olması, bu özelliklere sahip olmayan 12 yaş üzeri ziyaretçilerin son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenilecektir. 6-12 yaş arası ziyaretçilerin son 180 gün içerisinde geçirilmiş COVID-19 hastalığı yoksa son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenilecektir. 6 yaş altı çocuklarda aşı, PCR ve geçirilmiş hastalık zorunluluğu aranmayacaktır.



Kurumlara girişlerde ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılacak olup; ateşi 38 derece ve üzerinde olanların ziyaretine izin verilmeyecektir.



Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi ve/veya temas öyküsü olan kişilere ziyaret izni verilmeyecektir.



Ziyarete gelen kişilerin ağzı ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takması, ziyaret boyunca maskelerini çıkarmamaları gerekmektedir.



Görüşme sırasında hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçiler arasına maskenin uygun şekilde takılı olması şartıyla anlık tokalaşma, sarılmaya izin verilebilecek; ancak kesinlikle maskenin çıkarılmasına müsaade edilmeyecektir.



Ziyaret bitiminde de sosyal mesafe korunarak ziyaretçilerin kurumdan çıkışları sağlanacaktır. Pandemi dönemine ilişkin diğer kuralların da uygulanmasına devam olunacaktır.