Açık görüş günleri 2021 ile ilgili son dakika duyuru! CTE açık görüşler ne zaman, hangi gün başlayacak?
Açık görüşlerin ne zaman başlayacağı mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle engellenen cezaevlerinde açık görüşleri Adalet Bakanlığı'nın aldığı karar ile yeniden başlayacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre açık görüşlerde tüm ziyaretçilere HES kodu sorgulaması yapılacak olup; HES kodu riskli olanların görüşmesine izin verilmeyecek. Yakınlarını ziyaret edecek olanlar, açık görüş günleri 2021 bilgisine göre görüşe gidecekler. Peki, açık görüş günleri neler, açık görüşler ne zaman? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
Açık görüşler ne zaman sorusu tutuklu ve hükümlüler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen cezaevlerindeki açık görüşler 1 Aralık Çarşamba günü yeniden başlayacak. Cezaevlerindeki açık görüşlerde tutuklu ve hükümlü ile görüşe gelecek yakınlarının belirlenen kurallara uyması kaydıyla görüşe izin verilecek. Mevzuatta yer alan resmi bilgilere göre bir hafta açık görüş, ayın diğer haftaları kapalı görüş olmak üzere, haftada bir kez olacak şekilde görüşme yapabilir.
AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibarıyla açık görüşlerin başlayacağı bildirildi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi. Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibarıyla açık görüş başlayacak." denildi.
AÇIK GÖRÜŞLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELER?
CTE'nin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;
COVID-19 Pandemi sürecinde, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yaptırılan açık ve kapalı görüşlerin belirlenen kurallar çerçevesinde 2 yakını ve çocukları ile 1 kez açık görüş, 2 kez kapalı görüş şeklinde yaptırılması, açık görüş hakkını kullanamayan ya da kullanmak istemeyen hükümlü ve tutuklulara 3 kez kapalı görüş yaptırılması kararı alınmıştır.
Bu kapsamda açık görüşler esnasında alınacak tedbirler belirlenmiş ve ziyarete gelen hükümlü tutuklu yakınlarının alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
COVID-19 pandemi sürecinde gerek hükümlü/tutuklular gerekse ziyaretçiler açısından bulaş riskinin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla;
Tüm ziyaretçilere HES kodu sorgulaması yapılacak olup; HES kodu riskli olanların görüşmesine izin verilmeyecektir.
HES kodu sorgulamasında risksiz görünenler bakımından;
COVID-19 Pandemi sürecinde, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yaptırılan açık ve kapalı görüşlerin belirlenen kurallar çerçevesinde 2 yakını ve çocukları ile 1 kez açık görüş, 2 kez kapalı görüş şeklinde yaptırılması, açık görüş hakkını kullanamayan ya da kullanmak istemeyen hükümlü ve tutuklulara 3 kez kapalı görüş yaptırılması kararı alınmıştır.
Bu kapsamda açık görüşler esnasında alınacak tedbirler belirlenmiş ve ziyarete gelen hükümlü tutuklu yakınlarının alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
COVID-19 pandemi sürecinde gerek hükümlü/tutuklular gerekse ziyaretçiler açısından bulaş riskinin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla;
Tüm ziyaretçilere HES kodu sorgulaması yapılacak olup; HES kodu riskli olanların görüşmesine izin verilmeyecektir.
HES kodu sorgulamasında risksiz görünenler bakımından;
Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için aşı şemasını tamamlamış veya son 180 gün içerisinde geçirilmiş COVID-19 hastalığı olması, bu özelliklere sahip olmayan 12 yaş üzeri ziyaretçilerin son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenilecektir. 6-12 yaş arası ziyaretçilerin son 180 gün içerisinde geçirilmiş COVID-19 hastalığı yoksa son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenilecektir. 6 yaş altı çocuklarda aşı, PCR ve geçirilmiş hastalık zorunluluğu aranmayacaktır.
Kurumlara girişlerde ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılacak olup; ateşi 38 derece ve üzerinde olanların ziyaretine izin verilmeyecektir.
Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi ve/veya temas öyküsü olan kişilere ziyaret izni verilmeyecektir.
Ziyarete gelen kişilerin ağzı ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takması, ziyaret boyunca maskelerini çıkarmamaları gerekmektedir.
Görüşme sırasında hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçiler arasına maskenin uygun şekilde takılı olması şartıyla anlık tokalaşma, sarılmaya izin verilebilecek; ancak kesinlikle maskenin çıkarılmasına müsaade edilmeyecektir.
Ziyaret bitiminde de sosyal mesafe korunarak ziyaretçilerin kurumdan çıkışları sağlanacaktır. Pandemi dönemine ilişkin diğer kuralların da uygulanmasına devam olunacaktır.
Kurumlara girişlerde ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılacak olup; ateşi 38 derece ve üzerinde olanların ziyaretine izin verilmeyecektir.
Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi ve/veya temas öyküsü olan kişilere ziyaret izni verilmeyecektir.
Ziyarete gelen kişilerin ağzı ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takması, ziyaret boyunca maskelerini çıkarmamaları gerekmektedir.
Görüşme sırasında hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçiler arasına maskenin uygun şekilde takılı olması şartıyla anlık tokalaşma, sarılmaya izin verilebilecek; ancak kesinlikle maskenin çıkarılmasına müsaade edilmeyecektir.
Ziyaret bitiminde de sosyal mesafe korunarak ziyaretçilerin kurumdan çıkışları sağlanacaktır. Pandemi dönemine ilişkin diğer kuralların da uygulanmasına devam olunacaktır.
AÇIK GÖRÜŞ GÜNLERİ NELER?
Mevzuatta yer alan bilgiler söyle;
-Kurum idaresinin uygun göreceği bir hafta açık görüş, ayın diğer haftaları kapalı görüş olmak üzere, hükümlü ve tutuklular bu Yönetmelikte belirtilen yakınları ile haftada bir kez olacak şekilde görüşme yapabilir.
-Kurum mevcudu, güvenliği ve düzeni dikkate alınmak suretiyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarındaki açık görüşler idare ve gözlem kurulu kararıyla iki ayda bir yaptırılabilir.
-Kurum idaresinin uygun göreceği bir hafta açık görüş, ayın diğer haftaları kapalı görüş olmak üzere, hükümlü ve tutuklular bu Yönetmelikte belirtilen yakınları ile haftada bir kez olacak şekilde görüşme yapabilir.
-Kurum mevcudu, güvenliği ve düzeni dikkate alınmak suretiyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarındaki açık görüşler idare ve gözlem kurulu kararıyla iki ayda bir yaptırılabilir.
-Kapalı görüşlerden biri bayramlarda ve özel günlerde yaptırılacak açık görüşlerle çakıştığı takdirde, açık görüş yaptırılır.
-Sağlık kurulu raporu ile engelli olduğu tespit edilen ziyaretçi ya da hükümlü ve tutuklunun engel durumunun kapalı görüş yapmasına uygun olmaması halinde idare ve gözlem kurulu kararı ile kapalı görüş, açık görüş şeklinde yaptırılabilir. Ayrıca idare ve gözlem kurulu tarafından, refakati zorunlu görülmüşse, ziyaret hakkı olan bir başka ziyaretçinin refakatine izin verilebilir.
-Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak, ceza infaz kurumu tarafından belirlenir.
-Sağlık kurulu raporu ile engelli olduğu tespit edilen ziyaretçi ya da hükümlü ve tutuklunun engel durumunun kapalı görüş yapmasına uygun olmaması halinde idare ve gözlem kurulu kararı ile kapalı görüş, açık görüş şeklinde yaptırılabilir. Ayrıca idare ve gözlem kurulu tarafından, refakati zorunlu görülmüşse, ziyaret hakkı olan bir başka ziyaretçinin refakatine izin verilebilir.
-Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak, ceza infaz kurumu tarafından belirlenir.