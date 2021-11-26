Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri hakkında açıklama
Açık cezaevi izinleri ile ilgili açıklama yapıldı. Koronavirüs nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenler izinleri ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Meclis'te kabul edilen 5. yargı paketinde konu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek?
Açık cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Açık cezaevi izinlerinin daha önce 30 Kasım tarihinde biteceği açıklanmıştı. Mecliste kabul edilen 5. Yargı paketinde yer alan yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi. 30 Kasım’da sona erecek COVID-19 izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.
Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.
Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.
Buna göre; Koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki Izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.