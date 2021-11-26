Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri hakkında açıklama

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.



Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.