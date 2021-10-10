ABD'ye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"na katıldı. Bahçeli, 'HDP'nin ön kapısından giren arkadan silahlanarak çıkmaktadır. Hiç kimse aklımızla alay etmesin. HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır. HDP’nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir.' dedi. Bahçeli ayrıca ABD'ye tepki gösterirken, 'Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettir. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi?' ifadelerini kullandı.