ABD'li hemşire böyle anlattı! Korkunç: Her odada cansız bedenler var...

"Geçtiğimiz gün arabada eve gidene kadar ağladım, şoför 'Hanımefendi iyi misin?' dedi. İnsanların bu işin ne kadar stresli olduğunu anladığını sanmıyorum. Dünyada buna benzer şeyler için eğitildim ama bu çok başka çok stresli. Herkes çok çalışıyor ama yapacak çok işimiz var. Biz de insanız."