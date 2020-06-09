9 Haziran Corona Virüs tablosunda son durum: Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka ve ölüm sayısı Covid 19 haritası
Corona Virüs tablosunda son durum bilgileri Türkiye ve dünyada anlık olarak değişiyor. 9 Haziran koronavirüs tablosunda Amerika ve Brezilya'da vaka sayıları hızla artmayı sürdürürken, ABD'de vaka sayısı 2 milyon sınırına çok yaklaştı. Brezilya'da da 700 bini aşan vaka sayısı her geçen gün daha da artıyor. Ülkemizdeki korona virüs takviminde son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıklayan Bakan Koca, sosyal mesafe kuralına dikkat çekti. İşte, Türkiye ve dünyada koronavirüs tablosu ve dünyada yaşanan son gelişmeler
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Corona virüs tablosunda son durum, Türkiye ve dünyada son dakika haberlerle değişiyor. Sağlık Bakanlığı 8 Haziran koronavirüs tablosunda yer alan verilere göre bugünkü vefat sayısı 19 oldu. Sosyal medya üzerinden günlük vaka, iyileşen hasta ve ölüm sayısını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım hasta sayısının yükselişte olduğunu belirterek tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Dünya genelinde ülkelere göre ise korona virüs vaka sayısı son 24 saat verilerine göre güncellendi. ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 447'ye yükseldi. Suudi Arabistan'da ise 34 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 105 bin 283 olarak kaydedildi. Korona virüs salgınının kritik noktalarından olan ABD'yi Brezilya 692.363 vaka sayısı ile takip ediyor. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 normalleşme sürecine ilişkin hasta ziyaretleri, ilaç raporları ve sağlık personeline ilişkin tedbirler güncellendi. İşte, Türkiye ve dünyada koronavirüs haritasında son durum bilgileri ve Covid 19 güncel verileri...
Dünya genelinde, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyonu, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 440 bini, can kaybı ise 403 bini aştı.
Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 998 bine yükselirken, can kaybı 112 bini geçti. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 753 bine yaklaştı.
Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 678 bin 360'a, can kaybı 36 bin 78'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 302 bin 84 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki son durum tablosunu paylaşırken, ilginç bir notla koronavirüs'ün nasıl bulaştığına örnek verdi.. İşte Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;
FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor.
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Pakistan'da bir günde Kovid-19 nedeniyle 105 kişi öldü
Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 105 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 2 bin 172 oldu.
Son 24 saatte 24 bin 620 testin yapıldığı ülkede 4 bin 646 pozitif vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 108 bin 317, toplam test sayısı ise 730 bin 453 oldu.
En çok vaka görülen eyalet olan Pencap'ta virüse yakalananların sayısı 40 bin 819 olurken en az vaka 412 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.
Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 18 oldu.
Virüs Temmuz ya da Ağustos'ta tepe noktasına ulaşabilirPakistan Başbakanı İmran Han, yaptığı görüntülü açıklamada, ülkede daha önce mayıs ya da haziran aylarında beklenen vaka sayılarında ulaşılacak tepe noktasının, yeni yapılan tespitlere göre temmuz sonu ya da ağustos ayı içinde gerçekleşeceğini ifade etti.
Uzmanların Pakistan'da virüsün tepe noktasına ulaşmasına ilişkin çalışmasını aktaran Han, "Uzmanlara göre virüs yayılmasını sürdürdükten bir süre sonra tepe noktaya ulaşacak ve yayılma hızı yatay ve düşey bir seyir izleyecek. Yayılmanın düz bir seyir izlemesi hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için çok önemli." diye konuştu.
Sosyal mesafe, temas ve maske takma kurallarını uyguladığı takdirde virüsle mücadelenin yönetilebileceğini söyleyen Han, "Maske, virüsün yayılmasını yüzde 50 oranında düşürüyor. Kurallara uymazsak başta yaşlılarımızın hayatlarını tehlikeye atar, ülkemizde ABD, Brezilya ve Avrupa'da yaşanan sıkıntıları yaşarız." dedi.
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İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 425'e yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 8 bin 425'e yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 8 bin 425'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 74 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 95 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 425'e, vaka sayısının da 175 bin 927'ye çıktığını aktardı.
Kovid-19 hastalarından 2 bin 639'unun durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, 138 bin 457 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.
Lari, ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 128 bin 601 test yapıldığı bilgisini paylaştı.
Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşen İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
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Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eyaletlerin Sağlık Bakanlığına bildirdiği salgına ilişkin vaka rakamlarının çarpıtıldığını bildirdi.
Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 467 bin 673'e, can kaybı 5 bin 859'a ulaştı. İyileşenlerin sayısı 226 bin 731 oldu.
Rusya'nın, 15 Temmuz itibarıyla 15 ülkeye uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planladığı bildirildi.
İspanya'da toplam vaka sayısı 288 bin 630'a çıkarken, son 24 saatte can kaybı 1 artarak 27 bin 136'ya ulaştı.
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Belçika'da yarın normalleşmenin 3. aşaması başlatılacakİngiltere'de ölenlerin sayısı 40 bin 542'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 286 bin 194'e yükseldi.
İtalya'da ise can kaybı 33 bin 899'a, toplam vaka sayısı 234 bin 998'e, iyileşenlerin sayısı da 165 bin 837'ye ulaştı.
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Fransa'da can kaybı 29 bin 155'e yükselirken, vaka sayısı 153 bin 977, iyileşen kişi sayısı da 70 bin 842 olarak açıklandı.
İran'da ise can kaybı son 24 saatte 72 artarak 8 bin 281'e yükseldi. Vaka sayısının da 2 bin 364 artarak 171 bin 789'a ulaştığı ülkede, 134 bin 349 kişi iyileşti.
Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, yarın normalleşme sürecinin 3. aşaması başlatılacak. Bu çerçevede oteller, kafe, restoran ve barlar 1,5 metre mesafenin korunması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açılabilecek.
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Berik Uali, Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını ve hastanede gözetim atlında olduğunu açıkladı.
Ermenistan'da son 24 saatte tespit edilen 766 yeni vakayla Kovid-19 salgınında "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti.
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Cuma namazları sadece Malezya vatandaşlarına serbest
Malezya hükümeti, Kovid-19 tedbirlerinin 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak kaldırılıp, normalleşmenin başlayacağını duyurdu. Normalleşme döneminde ülkede cuma namazına müsaade edilen camilerde, sadece Malezya vatandaşlarının cemaate katılabileceği açıkladı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Başbakanı Arwind Kejriwal, salgın bitene kadar hükümete bağlı hastanelerin sadece başkent sakinlerine hizmet vereceğini bildirdi.
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Vuhan'daki hastanelerde 2019 sonbaharında araç trafiğinin yoğunlaştığı ortaya çıktı
ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde geçen sonbaharda hastanelerde olağanüstü araç trafiğinin yaşandığını ortaya koydu.
ABCNews'in haberine göre, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Dr. John Brownstein liderliğinde yapılan ve Boston Üniversitesi ile Boston Çocuk Hastanesinin katkı sağladığı araştırma çerçevesinde istihbarat birimlerinin kullandığı tekniklere benzer şekilde ticari uydu görüntüleri incelendi.
Brownstein ve ekibinin özel ticari uydulardan edindiği 108 kullanılabilir görüntü, Vuhan'daki 5 büyük hastanenin dışında 2019 sonbaharı başından itibaren araç trafiğinde çarpıcı artışı gözler önüne serdi. Bu yoğun araç trafiğinin, Kovid-19'un, salgının dünyaya duyurulmasından çok önce var olduğunun göstergesi olabileceği vurgulandı.
Vuhan'daki bu büyük hastanelerin dışındaki park yerlerini ve bölgedeki trafik yoğunluğunu ortaya koyan görüntülerin, bir önceki yılla kıyaslandığı belirtildi.
John Brownstein, çalışmayla ilgili "Bir hastanede işler arttığında park yerleri dolacaktır. Bir hastanede daha fazla araç varsa bu hastane, büyük olasılıkla toplumda bir şey olduğundan meşguldür. Bir enfeksiyon büyüyordur ve insanlar doktora görünmek zorundadır. " değerlendirmesini yaptı.
Uydu görüntülerinde 10 Ekim 2018'de Vuhan'ın Tianyou Hastanesi'ndeki park yerinde 171 araç varken, bir yıl sonra aynı tarihte bu sayının, yüzde 67 artışla 285'e çıktığı dikkati çekiyor.
2018 ile kıyaslandığında 2019 sonbaharında Vuhan'daki diğer 4 hastanede trafiğin yüzde 90'a kadar arttığı, Vuhan Tongci Tıp Fakültesi'nde de araç trafiğinde 2019 yılı Eylül ayı ortasında hareketliliğin yaşanmaya başlandığı gözlendi.
Çinli yetkililer, Vuhan'da solunum yollarını etkileyen yeni bir patojenin yayıldığına dair Dünya Sağlık Örgütüne 31 Aralık'ta resmen bildirimde bulunmuştu.