8 Temmuz koronavirüs Türkiye tablosu: Dünyada ve Türkiye corona virüs vaka ve ölüm sayısı - Covid 19 risk haritasında son durum

KORONA VİRÜS DÜNYA GENELİNDE SON DURUM Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 11 milyon 964 bin 505'e ulaştı.



Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 504 bin 721 aktif vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 3 milyon 97 bin 84 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 133 bin 972 kişi yaşamını yitirdi.



ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:



"Brezilya (1 milyon 674 bin 655), Hindistan (744 bin 6), Rusya (700 bin 792), Peru (309 bin 278), Şili (301 bin 19), İspanya (299 bin 210), İngiltere (286 bin 349), Meksika (268 bin 8), İran (245 bin 688), İtalya (241 bin 956), Pakistan (237 bin 489), Suudi Arabistan (217 bin 108), Güney Afrika (215 bin 855), Türkiye (207 bin 897), Almanya (198 bin 355), Fransa (168 bin 810), Bangladeş (168 bin 645), Kolombiya (124 bin 494), Kanada (106 bin 167), Katar (100 bin 945), Çin (83 bin 572), Arjantin (83 bin 426), Mısır (77 bin 279), İsveç (73 bin 344), Endonezya (66 bin 226), Irak (64 bin 701), Belarus (64 bin 3), Ekvador (63 bin 245), Belçika (62 bin 123), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (52 bin 600), Kuveyt (51 bin 245), Kazakistan (51 bin 59) Hollanda (50 bin 694) ve Ukrayna (50 bin 414)."



Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:



"Brezilya 66 bin 868, İngiltere 44 bin 391, İtalya 34 bin 899, Meksika 32 bin 14, Fransa 29 bin 933, İspanya 28 bin 392, Hindistan 20 bin 653, İran 11 bin 931, Peru 10 bin 952, Rusya 10 bin 667, Belçika 9 bin 776, Almanya 9 bin 103, Kanada 8 bin 711, Şili 6 bin 434, Hollanda 6 bin 132, İsveç 5 bin 447, Türkiye 5 bin 260, Pakistan 4 bin 922, Ekvador 4 bin 873, Çin 4 bin 634, Kolombiya 4 bin 359, Mısır 3 bin 489, Güney Afrika 3 bin 502, Endonezya 3 bin 309, Irak 2 bin 685, Bangladeş 2 bin 151, Suudi Arabistan 2 bin 17, Arjantin 1644, Ukrayna 1306, Belarus 436, Kuveyt 377, BAE 326, Kazakistan 264 ve Katar 134."