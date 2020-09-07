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Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 18:33 | 

7 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosu: Coronavirüs dünya genelinde vaka ve ölüm sayısında son durum verileri

Koronavirüs son durum tablosunda vaka ve ölüm sayısı Sağlık Bakanlığı'nın verileri ile güncelleniyor. 6 Eylül coronavirüs tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta sayısı en çok artan illeri Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri olarak açıkladı. Ağır hasta sayısı en çok artan iller ise İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat oldu. Bugünkü coronavirüs tablosunda göre, vefat sayısı 53 olarak kaydedildi. Diğer yandan ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. ABD'yi 4 milyon 224 bin 14 vakayla Hindistan, 4 milyon 137 bin 606 vakayla Brezilya izliyor. Salgın devam ederken vaka sayısı, dünya genelinde 27 milyon 296 bini aştı. İşte, Koronavirüs son durum tablosu ve 7 Eylül vaka ve ölüm sayısı...

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 27 milyon 296 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 887 bin 596 kişi öldü..

Vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 296 bin 207'ye çıkarken, virüs saptanan 19 milyon 379 bin 478 kişi sağlığına kavuştu..

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 29 bin 133 aktif vaka bulunuyor..

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 460 bin 421 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 193 bin 253 kişi yaşamını yitirdi..

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (4 milyon 204 bin 613), Brezilya (4 milyon 137 bin 606), Rusya (1 milyon 25 bin 505), Peru (689 bin 977), Kolombiya (666 bin 521), Güney Afrika (638 bin 517), Meksika (634 bin 23), İspanya (517 bin 133), Arjantin (478 bin 792), Şili (422 bin 510), İran (386 bin 658), İngiltere (347 bin 152), Bangladeş (325 bin 157), Fransa (324 bin 777), Suudi Arabistan (320 bin 688), Pakistan (298 bin 903), Türkiye (279 bin 228), İtalya (276 bin 806), Irak (260 bin 370) ve Almanya (251 bin 724)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (126 bin 686), Hindistan (7 bin 704), Meksika (67 bin 326), İngiltere (41 bin 549), İtalya (35 bin 534), Fransa (30 bin 724), Peru (29 bin 687), İspanya (29 bin 418), İran (22 bin 154), Kolombiya (21 bin 156), Rusya (17 bin 820), Güney Afrika (14 bin 779) ve Şili (11 bin 551)."

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Koronavirüs günlük vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 96 bin 842 olurken, bin 578 yeni tanı konuldu. Bugün koronavirüsten 53 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 13 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." dedi.

35 EYLÜL GÜNCEL RAPOR
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5 EYLÜL GÜNCEL RAPOR

Sağlık Bakanlığı, 5 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 99 bin 497 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu, 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1091 oldu.

4BAKANDAN TEDBİR UYARISI
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BAKANDAN TEDBİR UYARISI!

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta" ifadelerini kullandı

54 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
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4 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 117 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1612 kişiye hastalık tanısı konuldu, 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1076 oldu.

Sağlık Bakanlığı, 4 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 117 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1612 kişiye hastalık tanısı konuldu, 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1076 oldu.

6SAĞLIK BAKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
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SAĞLIK BAKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında 'Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir' diyerek 6 ile yeni hastane açılacağını duyurdu. Koca 'Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin’den yeni hastaneler yapacağız. 6 ilimizden 3 ilimizin hastaneleri şehir hastanesi statüsünde yapılıyor olacak, diğer 3 ilimizde de 500 yataklı hastaneler yapılıyor olacak' dedi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugün Diyarbakır’daki incelemelerimizi tamamladık. Bölgedeki son durumu masaya yatırdık. Diyarbakır’ı merkez tutarak bölgedeki mevcut durumu detayları ile detaylandırdık.

Bildiğiniz üzere bu hastalığı kesin tedavisi olmamakla birlikte erkenden başlanan tedavilerle en başarılı ülkelerden birisiyiz. Bu yüzden vefat sayısını az sayıda tutmayı başardık.

Pandeminin ilk başlarında alınan kısıtlayıcı önlemlerle düşüşü sağladık.

Sosyal mesafenin korunamadığı ortamlar oldu. Bunun yansımasını da hemen gördük. Bu süreci aile bağlarının en sağlam olduğu gelenek ve göreneklerine en fazla bağlığı ile bilinen orta Anadolu ve güney doğu Anadolu bölgelerimizde daha fazla yaşadık.

Hasta artışının olduğu iller arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak var.

Tüm Türkiye’de yatak doluluk oranlarını izlemekteyiz.

Hasta yatak kapasitelerimizi değerlendirdiğimizde Batman’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79, Diyarbakır’da ise yüzde 66… Şırnak’da ise yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58.

Yoğun bakım yatak sayısı 113 idi ayrıca 103 yatak ilavesi ile kapasitemizi arttırmış olacağız.

Diyarbakır yoğun bakım yatak sayımıza 106 yatak ilavesi ile kapasitemizi 520 yatağa çıkarmış olacağız.

Mardin’deki yoğun bakım sayısını kapasitemizi 182 yatağa çıkarmış olacağız.

Siirt ilimizde kapasitemizi yoğun bakın yatak sayımızı 83 yatağa çıkarmış olacağız.

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Şanlıurfa’da 110 yatak ilavesi ile 710 yatağa çıkarmış olacağız.

Türkiye genelinde ise yatak doluluk oranımız şu an yüzde 51, yoğun bakım doluk oranımız yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 31'dir.

Temaslı taraması bu salgınla mücadelemizde hayati öneme sahip. Önceliğimiz hasta artış sayısını durdurmak. Bu dönemde aile ziyaretlerinin ertelenmesi gerekiyor. Aksi halde tedbirler bir süre sonra yetersi kalabilir.

Diyarbakır’da temaslı kişilerinin yüzde 91’inin aile içinde bulaştığını tespit ettik. Temaslıların vakaya dönüşme oranında ise düşüş var. Ancak bu veri bize aile ziyaretlerini ertelenmesi gerektiğini gösteriyor. Filyasyon ekiplerimizin sayısını hızla arttırıyoruz. Temaslı ve şüpheliler kendilerini izole etmeliler.

Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin’den yeni hastaneler yapacağız. 750 yataklı Mardin Şehir Hastanemizin de çalışmalarına en yakın zamanda başlayacağız.

6 ilimizden 3 ilimizin hastaneleri şehir hastanesi statüsünde yapılıyor olacak, diğer 3 ilimizde de 500 yataklı hastaneler yapılıyor olacak.

Şehir hastanelerinin ne kadar kritik yatırımlar olduğu bu salgın döneminde bir kez daha görüldü.

Asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir. Maske-Mesafe ve Temizlik kuralına uymamız gerekiyor.

Vatandaşlarımızın bu dönemde izolasyon kurallarına hassasiyetle uymasını önemsiyoruz. Bu dönemde vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyorlar. Buna sebep olmamalıyız. Bunun gereğini kolluk kuvvetlerini zaten yapıyor ancak bunun son olarak devreye girmesini istiyoruz. Hassasiyet göstermemiz gerektiğini artık biliyor olmamız gerekiyor.

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