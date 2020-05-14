Gündem Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 09:36 , 14 Mayıs 2020 - 12:37

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir evlerinde kalan ancak geçtiğimiz pazar günü dört saatliğine dışarı çıkma imkanı bulan 65 yaş üstü vatandaşlar, yasağın ne zaman kalkacağını araştırıyor. Öte yandan merak edilen bir diğer konu ise 4 saatlik izin hakkının yeniden ne zaman ve hangi gün verileceği. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?