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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 09:36,

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir evlerinde kalan ancak geçtiğimiz pazar günü dört saatliğine dışarı çıkma imkanı bulan 65 yaş üstü vatandaşlar, yasağın ne zaman kalkacağını araştırıyor. Öte yandan merak edilen bir diğer konu ise 4 saatlik izin hakkının yeniden ne zaman ve hangi gün verileceği. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, uzun bir aradan sona ilk kez verilen izin kapsamında, geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıktı. Gözler şimdi 65 yaş üstü vatandaşların ikinci izin gününde. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve izinleri hakkında tüm merak edilenler...

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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 10 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun zamanın ardından sokağa çıktı.

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11 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaşmıştı.

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16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş üstü 17 Mayıs saat 11.00 ve 17.00 arası sokağa çıkabilecek.

565 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

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4 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı’nda 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için “esnetme” formülleri de konuşuldu ve vatandaşların sokağa çıkabilecekleri gün ve saat aralığı açıklandı.

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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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