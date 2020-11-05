65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 65 yaş üstü vatandaşların riskli grupta olması nedeni ile koronavirüsle mücadele sürecinde onları koruma amacı ile farklı uygulamalar devreye sokuluyor. Bu uygulamalar arasında sokağa çıkma yasağı da bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı var mı? Konu ile ilgili son dakika Bursa'dan geldi. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller ve konuyla ilgili ayrıntılar.