50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? İşte Sağlık Bakanlığı güncel aşı takvimi!

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAKLAŞIK 5 MİLYON DOZ AŞI ÜLKEMİZE ULAŞACAK' Daha sonra aşı programıyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, şunları söyledi:



"Salgının en can yakıcı olduğu günlerde ülkemiz tüm aşı adaylarını titizlikle inceleyerek Faz 3 çalışmalarının ülkemizde de yürütülmesi için gayret göstermiştir. Çalışması ülkemizde tamamlanan aşı adaylarından biri olan inaktif aşıyı ülkemize getirmek üzere 100 milyon doz aşı için anlaşmayı yapmıştık. Yaklaşık 30 milyon doz aşıyı da teslim alıp uyguladık. Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu günlerde dünyanın en hızlı aşı kampanyalarından birini yürüttük. Aşı tedarikinde son iki ayda bir yavaşlama olsa da bunun haziran ayı ile birlikte hızlanacağını belirtmiştik. Aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşıyı en kısa sürede temin eden bir program yürüttük. Çok yakında önemli bir miktar daha aşı ülkemize ulaşmış olacak. Buradan Çin makamlarına gösterdikleri destek ve anlayış için teşekkür ediyorum. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerin devamı için karşılıklı büyük gayretler gösterdik. Aşıların etkinlikleri ve yan etkileri daha iyi anlaşıldıkça aşı çeşitliliğini ve yeni teknolojilerle üretilmiş aşıları da ülkemizde kullanıma almaya devam ediyoruz. İlk geliştirilen Covid-19 aşısı olan Biontech aşısını da ülkemizde de yürütülen Faz 3 klinik çalışmalarının başından beri takip ediyoruz. Gurur verici bir başarıya imza atan bilim insanlarımız Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile sürecin başından beri irtibat halindeyiz. Üretim kapasitesi ile ilgili gelişmeler ile birlikte daha önce 27 Aralık 2020'de 30 milyon doz olarak imzaladığımız anlaşmayı geçtiğimiz günlerde 120 milyon doza çıkardık. Haziran ayında 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün ülkemize ulaştı. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak. Destek ve gayretleri için bir kez daha Uğur hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum."



