5 bin sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı başvurusu için son gün ne zaman? Başvurular personel temin ekranından alınıyor
Jandarma Genel Komutanlığı, 2022 yılı için sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağını duyurmasının ardından başvuru tarihleri ve şartları da paylaşıldı. Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 1 Ekim’den bu yana devam ediyor. Peki, 5 bin sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı başvurusu için son gün ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2022 yılı için 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) istihdam edilecek.
2
Sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı başvuruları, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından 01-10 Ekim 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
3
Uzman erbaş başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından 01-10 Ekim 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.