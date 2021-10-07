5 bin sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı başvurusu için son gün ne zaman? Başvurular personel temin ekranından alınıyor

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2022 yılı için 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) istihdam edilecek.