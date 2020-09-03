4 Eylül Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı: 'İslam temizliği emreder'

Kıymetli Müslümanlar! Temizlik, maddi olduğu kadar, manevianlamda da güzelliğe erişmektir. Ruhu yoran vegönül aynasını karartan manevi kirlerdenuzaklaşmaktır. Dış dünyamız gibi gönülhanemizi de tertemiz tutarak huzur bulmaktır.



Temizlik, kul olduğumuzu, yaratılış gayemiziunutturan her türlü hatalı tutumu terk etmektir.Kendimizi günah ve haramdan uzak tutmaktır. Öfkeve haset, kin ve nefret, yalan ve iftira, kibir ve riyagibi manevi hastalıklardan arınmaktır. Allah’ınrızasına, güzel ahlâka ve helâl olana yönelmektir.