4 Eylül Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı: 'İslam temizliği emreder'
4 Eylül 2020 Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her hafta Cuma namazı hutbesinde farklı konuları ele alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 4 Eylül Cuma hutbesinde 'İslam temizliği emreder' konusunu ele aldı. Pandemi sürecinde temizlik konusunu Cuma hutbesi aracılığıyla bir kez daha vurgulayan Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dininin buyrukları arasında yer alan temizlik konusu ile 4 Eylül Cuma hutbesi vaazını tamamlayacak. İşte, 4 Eylül Cuma hutbesi detayları
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4 Eylül Cuma hutbesi içerisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) 'Temizlik, imanın yarısıdır' Hadis-i Şerif'i ve İslam dininin emir ve buyruklarına dair detaylar yer alıyor. İşte, 4 Eylül 2020 Cuma hutbesi detayları
4 EYLÜL CUMA HUTBESİ: İSLAM, TEMİZLİĞİ EMREDER Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimizşöyle buyuruyor: “Şunu iyi bilin ki Allah, çoktövbe edenleri ve içi dışı temiz olanlarısever.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise SevgiliPeygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Temizlik, imanın yarısıdır.”2
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Aziz Müminler!
Temizlik, tabiatın özünde ve insanınfıtratında var olan bir ihtiyaçtır. İnsana yakışan;temiz, nezih, sade ve zarif olmaktır. Yücedinimiz İslam, temizliği imanın vazgeçilmez birgereği olarak görür. Müminlere maddi ve manevikirlerden arınmayı, hayatın her alanında pak vetemiz olmayı emreder
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Kıymetli Müslümanlar!
Temizlik, maddi olduğu kadar, manevianlamda da güzelliğe erişmektir. Ruhu yoran vegönül aynasını karartan manevi kirlerdenuzaklaşmaktır. Dış dünyamız gibi gönülhanemizi de tertemiz tutarak huzur bulmaktır.
Temizlik, kul olduğumuzu, yaratılış gayemiziunutturan her türlü hatalı tutumu terk etmektir.Kendimizi günah ve haramdan uzak tutmaktır. Öfkeve haset, kin ve nefret, yalan ve iftira, kibir ve riyagibi manevi hastalıklardan arınmaktır. Allah’ınrızasına, güzel ahlâka ve helâl olana yönelmektir.
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Değerli Müminler!
Manevi anlamda arınmaya gayret edenMüslüman, maddi temizliğine de özen gösterir.Temiz yaşamak ve sağlığını emanet bilerekkorumak, müminin erdemidir. Dininin direği,gözünün nuru olan namaza abdestle hazırlanan hermümin, en çok kirlenen uzuvlarını günde en az beşdefa temizlemiş olur. Peygamber Efendimizdenaldığı terbiye gereği, kişisel bakımına dikkat eder.Bedenini, giysilerini, evini ve çevresini temiz tutar.
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Aziz Müminler!
Resûl-i Ekrem (s.a.s), insanların çoğunundeğerini bilemediği iki nimetten birinin sağlıkolduğunu söylemiştir.3 Özensiz davranarak sağlığınıtehlikeye atmanın sonucu elbette pişmanlıktır.
O halde, salgın hastalıkla mücadele ettiğimizşu günlerde, temizliğe her zamankinden daha fazladikkat edelim. Maske ve mesafe kuralına uyarakçevremize olan saygımızı, yakınlarımıza olansevgimizi ve Allah’a karşı sorumluluğumuzugösterelim. Toplum sağlığımızı en az kendisağlığımız kadar değerli görelim. Tedbirde ihmalin,Rabbimiz katında vebal olduğunu unutmayalım.