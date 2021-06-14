35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 35-39 yaş arası aşılama takvimi detayları!

AŞILAMA TAKVİMİNDE SÜREÇ İlk Kovid-19 aşısı, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. 14 Ocak'ta aşılama programının resmen başlamasıyla sağlık çalışanları ilk sırada aşılanan grup oldu.



Sağlık çalışanlarının ardından huzurevi ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına geçildi. Daha sonra sırasıyla 90 yaş ve üstündekiler ile 85 yaş ve üstündekiler, evlerinde aşılanmaya başlandı.



Eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerindeki stajyer öğrenciler, 80 yaş ve üstündekiler ile 75 yaş ve üstündekiler, ocak ayı içerisinde aşılama programına dahil edilen gruplar arasında yer aldı.



Şubat ayında ise sırasıyla 70 yaş ve üstündekiler, 65 yaş ve üstü ile bu kişilerin 60 yaş ve üstündeki eşleri, kabine üyeleri ve üst düzey devlet yöneticileri, köy okullarındaki öğretmenler ve ana sınıfı öğretmenleri randevularını alarak aşılarını yaptırdı.