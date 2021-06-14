35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 35-39 yaş arası aşılama takvimi detayları!
35 yaş üstü aşılama takvimi aşılama sürecinde gündemde yer almayı sürdürüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı artarken, aşılamada 40 yaş üstüne sıra gelmesinin ardından gözler 35 yaşa çevrildi. Ocak ayından beri başarı ile devam eden aşılama takvimine göre, 40-44 yaş grubunun ardından 35-39 yaş arası bireylerin aşılama süreci başlayacak. Aşı sırası gelenler e Nabız ve MHRS üzerinden aşı sırası sorgulamalarını yapabilecekler. Peki, 35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte, Sağlık Bakanlığı 35 yaş üstü aşılama takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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35 yaş üstü aşı ne zaman olacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Aşılama sürecine hız veren Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldığını bildirdi. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 20 yaş üstünü aşılama hedefinin olduğunu söylemişti. Şuanda 40 yaş üzeri bireylerin aşılama süreci devam ederken, önümüzdeki günlerde 35 yaş üzeri vatandaşlara sıra gelmesi bekleniyor. Ancak konuya dair Sağlık Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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35 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarının toplam 34 milyon 493 bin 508'i geçmesi ile rekor düzeye ulaşıldı. Aşı süreci hızla artarken toplumsal bağışıklama hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Süreçte 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması devam edecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği bu bilgilere göre önümüzdeki hafta 35 yaş üzeri bireylerin aşılama takvimine başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bilgilerin önümüzdeki günlerde yapılması ön görülüyor.
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AŞILAMA TAKVİMİNDE SÜREÇ
İlk Kovid-19 aşısı, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. 14 Ocak'ta aşılama programının resmen başlamasıyla sağlık çalışanları ilk sırada aşılanan grup oldu.
Sağlık çalışanlarının ardından huzurevi ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına geçildi. Daha sonra sırasıyla 90 yaş ve üstündekiler ile 85 yaş ve üstündekiler, evlerinde aşılanmaya başlandı.
Eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerindeki stajyer öğrenciler, 80 yaş ve üstündekiler ile 75 yaş ve üstündekiler, ocak ayı içerisinde aşılama programına dahil edilen gruplar arasında yer aldı.
Şubat ayında ise sırasıyla 70 yaş ve üstündekiler, 65 yaş ve üstü ile bu kişilerin 60 yaş ve üstündeki eşleri, kabine üyeleri ve üst düzey devlet yöneticileri, köy okullarındaki öğretmenler ve ana sınıfı öğretmenleri randevularını alarak aşılarını yaptırdı.
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Sağlık Bakanlığı, 28 Mart itibarıyla aşılama sürecinde yeni bir aşamaya geçerek 60 yaş ve üstündeki vatandaşlar ile eşlerini aşılama programına dahil etti.
Mart ayı içinde ayrıca risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalarına, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlara, riskli meslek grupları içerisinde yer alan basın kartı sahibi gazetecilere aşı tanımlandı.
Nisanda ise 55 yaş ve üstündekiler, aile hekimlikleri veya hastanelerden randevu alarak aşı yaptırmaya başladı.
Muhtarlar, 40 yaş ve üstü avukatlar ile sağlık çalışanlarının eşleri, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlar, mayıs ayı içinde randevu alarak aşılarını oldu.Aşı tedarikinin de artmasıyla çok sayıda grup, haziranda aşılama programına dahil edildi ve Türkiye, aşılamada büyük ivme yakalandı. Öncelikle, 1 Haziran itibarıyla ikinci aşamanın son basamağı kapsamında, 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına geçildi.
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Ayrıca son 10 günde yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, yaş kısıtlaması olmaksızın tüm avukatlar, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo çalışanları ile kuryeler aşılama programı kapsamına alındı.
Aşı programının üçüncü aşamasında yer alan 45 yaş üstündeki vatandaşlar, 9 Haziran itibarıyla randevu alarak aşılarını yaptırmaya başladı.
Süreç, pazartesi günü 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasıyla devam edecek ve 18-24 yaş aralığında bulunanlara aşı hakkının tanımlanmasıyla sona erecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlara aşı hakkı verilecek.