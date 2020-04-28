3 günlük sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Market, bakkal ve manavlar kaç gün açık?

Koronavirüs önlemleri kapsamında, sokağa çıkma yasağında açık ve kapalı olacak yerler genelge kapsamında belli oldu. Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağında market ve manavların kaç gün açık olacağı netleşti. Peki, sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Market, bakkal ve manavlar kaç gün açık? İşte, sokağa çıkma yasağı genelgesine göre, açık olacak yerler...