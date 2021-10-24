3 aylar ne zaman başlayacak? İşte 2022 kandil tarihleri
Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç ayların 2022 yılında ne zaman başlayacağı, son günlerde pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Kamerî takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları gelenekte 'üç aylar' diye adlandırılıyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak?
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İslam alemi tarafından büyük önem verilen üç ayların ne zaman başlayacağı ve kandil tarihleri merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Üç ayların 2022'de hangi zaman dilimine denk geldiğini ve kandil tarihlerini merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. İşte 2022 kandil tarihleri...
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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYCAK?
3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
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2022 KANDİL TARİHLERİ
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.