29 Ekim şiirleri: 2, 3, 4 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirlerden en güzel seçenekler!
29 Ekim ile ilgili şiirler, Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı kutlamaları kapsamında ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu anlamlı günün atmosferi ile okullarda ise öğrenciler en güzel 2 ve 3 kıtalık 29 Ekim şiirlerini seslendirecek. Kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirlerden en anlamlı olanlar tercih edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan 29 Ekim'e özel şiirleri sizler için derledik. İşte, bol seçenekli 29 Ekim şiirleri.
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1
2, 4, 6 kıtalık en güzel 29 Ekim şiirleri, Cumhuriyet Bayramı coşkusu ile yurtta ödevlerde ve etkinliklerde okunacak. Cumhuriyet'in 98. yıl dönümüne özel 29 Ekim ile ilgili şiirleri için anlamlı olanlara yönelen öğrenciler, farklı olan seçenekleri tercih edecekler. Bu özel günün önemini hissettiren duygu dolu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini haberimizde bulabilirsiniz. Birbirinden güzel 29 Ekim şiirleri ve sözlerinden alternatifler...
2
CUMHURİYET
Gönül verdik, Sana erdik. Ey hürriyet, Cumhuriyet. Herkes sever, Seni över. Ey hürriyet, Cumhuriyet. Canımızdasın, Kanımızdasın. Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
3
29 EKİM
En güzel günümüzdür, Demokrasi ürünüdür, Atatürk'ün eseridir, Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi, Vatanımın neşesi, Kucaklıyor herkesi, Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu, Türk'ün sesi duyuldu, Törenlerle kutlandı, Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
4
YAŞASIN CUMHURİYET
Coşkunuz, sevinçliyiz, Ayrı, gayrı değiliz, Bütün Türkler hep biriz, Yaşasın cumhuriyet.
Dünyaya şeref saldık, Nice ülkeler aldık, Alnı lekesiz kaldık, Yaşasın cumhuriyet.
Atatürk kalbimizde, Yürürüz her gün biz de Onun çizdiği izde, Yaşasın cumhuriyet.
Türk, askerdir doğuştan; Hoşlanırız boğuştan, Bize anadır vatan, Yaşasın cumhuriyet...
Yaşasın vatan ana, Bağlıyız candan ona, Ne mutlu Türk olana, Yaşasın cumhuriyet.
5
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli, Şenlik olur akşamı. Bayramların güzeli, Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam, Bu bayram, büyük bayram. Yurtta üç gece, üç gün, Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün Dalgalanır bayraklar. Her bayramla bir tutmam, Bu bayram, büyük bayram