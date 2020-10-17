28 Ekim resmi tatil mi ve yarım gün mü?

28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU? Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'un tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet verememektedir. Borsa İstanbul'un 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün çalıştığı düşünülürse, bankaların da o gün öğle saatlerine kadar hizmet vereceği söylenebilir.