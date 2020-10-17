28 Ekim resmi tatil mi ve yarım gün mü?

28 Ekim yarım gün mü ve resmi tatil mi sorusu son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde çarşamba gününe denk gelmesi dolayısıyla araştırılan 28 Ekim yarım gün mü sorusu, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi ve yarım gün olarak mı sayılıyor? İşte, o gün hakkında Resmi Gazete'de yer alan detaylı bilgiler
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28 Ekim yarım gün olması halinde 30 Ekim Cuma günü de izin alarak 5 günlük bir izin hakkına sahip olacak olan çalışanlar, bu konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? İşte, Resmi Gazete'de yer alan 28 Ekim detayı
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28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
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28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'un tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet verememektedir. Borsa İstanbul'un 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün çalıştığı düşünülürse, bankaların da o gün öğle saatlerine kadar hizmet vereceği söylenebilir.