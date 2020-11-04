26. Dönem POMEM 3. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı - 27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?
26. Dönem POMEM yedek yerleştirmeler için beklenen açıklama Polis Akademisi tarafından duyuruldu. Yapılan son dakika açıklamaya göre, 26. Dönem POMEM 3. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı. POMEM yedek planlamalara ilişkin sonuçlar e devlet üzerinden sorgulanacak. Diğer yandan 26. Dönem yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından gözler 27. Dönem POMEM duyusuna çevrildi. Peki, 27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? İşte, POMEM 3. yedek aday yerleştirme sonuçları ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Polis Akademisi POMEM yedek aday yerleştirme sonuçları son dakika açıklama ile belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada e devletten erişime açılan 26. Dönem POMEM 3. yedek sonuçlarının tebligat niteliğinde olduğu ve adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacağı bildirildi. POMEM yedek sonuçları e devlet şifresi ile sorgulanacak. 27. Dönem POMEM başvurularının başlayacağı tarih ise belli değil. İşte, detaylar.
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26. DÖNEM POMEM 3. YEDEK ADAY YERLEŞTİRME SONUÇLARI
26. Dönem POMEM 3. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 26. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu (70) erkek, ön lisans mezunu (21) erkek adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.
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Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ile ilgili olarak adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. 26. Dönem polis meslek eğitimi için yedek aday planlamaları 3. yedek planlama ile birlikte sonlandırılmıştır. Tüm adaylara ilanen duyurulur.
EGM'den 27. dönem POMEM polis alımı alımlarına dair bir duyuru yapılmadı. EGM ya da POMEM'in resmi sayfasından da 2020 polis alımlarına ilişkin bir ilan yer almıyor. Söz konusu durum hakkında ilgili kurumlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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Başvurular geçtiğimiz sene 14-15 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı.