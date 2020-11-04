26. Dönem POMEM 3. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı - 27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi POMEM yedek aday yerleştirme sonuçları son dakika açıklama ile belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada e devletten erişime açılan 26. Dönem POMEM 3. yedek sonuçlarının tebligat niteliğinde olduğu ve adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacağı bildirildi. POMEM yedek sonuçları e devlet şifresi ile sorgulanacak. 27. Dönem POMEM başvurularının başlayacağı tarih ise belli değil. İşte, detaylar.