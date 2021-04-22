23 Nisan'da kargolar açık mı, çalışıyor mu?

23 Nisan'da kargolar açık olacak mı sorusu birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. Gönderi gönderecek ya da almak için kargoları kullanmak isteyen vatandaşlar, kargo şirketlerinin çalışma takvimini araştırıyorlar. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık olacak mı? İşte, sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve aynı zamanda resmi tatil olan 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu ve açık mı sorusunun cevabı



23 NİSAN'DA KARGOLAR DAĞITIM YAPIYOR MU?



23 Nisan'da kargolar açık mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 23 Nisan'da kargo göndermek isteyen vatandaşlar, kargo şirketlerinin o gün çalışıp çalışmadığını sorgulamaya başladı. Akrabalarına ve ya dostlarına eşyalarına iletmek isteyen vatandaşlar kargo yoluyla bu işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık olacak mı? İşte, sokağa çıkma yasağı da ilan edilen o gün hakkında detaylı bilgiler