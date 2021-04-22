23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo gibi köklü kargo firmalarının yanı sıra bazı E-Ticaret firmalarının kendi bünyesinde kurmuş olduğu kargo yapılanmaları da özel günler ve bayramlarda belirli koşullarda çalışabilmektedir. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte, kargolar dağıtım yapıyor mu sorusuna yönelik bazı bilgiler
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23 Nisan'da kargolar açık olacak mı sorusu birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. Gönderi gönderecek ya da almak için kargoları kullanmak isteyen vatandaşlar, kargo şirketlerinin çalışma takvimini araştırıyorlar. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık olacak mı? İşte, sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve aynı zamanda resmi tatil olan 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu ve açık mı sorusunun cevabı
23 NİSAN'DA KARGOLAR DAĞITIM YAPIYOR MU?
23 Nisan'da kargolar açık mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 23 Nisan'da kargo göndermek isteyen vatandaşlar, kargo şirketlerinin o gün çalışıp çalışmadığını sorgulamaya başladı. Akrabalarına ve ya dostlarına eşyalarına iletmek isteyen vatandaşlar kargo yoluyla bu işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık olacak mı? İşte, sokağa çıkma yasağı da ilan edilen o gün hakkında detaylı bilgiler
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23 NİSAN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihinde kargolar hizmetlerine devam etmişti. Bazı kargo firmaları ise belirli saat aralıklarında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Bu yıl ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Detaylı bilgiyi firma çağrı merkezinden şube bazlı olarak öğrenebilirsiniz.