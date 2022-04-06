Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

23 Nisan şiirleri için seçenekler – Uzun ve kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

#23 Nisan Şiirleri#23 Nisan#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

23 Nisan şiirleri bayrama az bir zaman kala araştırılıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene 23 Nisan tarihinde kutlanıyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında kutlamalar evlerde yapılmıştı. Bu önemli günde yapılan etkinliklerde en çok 23 Nisan şiirleri yoğun ilgi görüyor. İşte Uzun ve kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

1/323 Nisan şiirleri için seçenekler – Uzun ve kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

23 Nisan şiirleri yoğun ilgi görüyor. Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve TBMM'nin kurulduğu tarih olan 23 Nisan bu sene cumartesi gününe denk geliyor. İşte en güzel 23 Nisan şiirleri için seçenekler



23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü


Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi


Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

2/323 NİSAN

23 NİSAN

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN



23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.


Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk'ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.

HAKKI ERCAN

3/323 NİSAN BİR ARMAĞAN

23 NİSAN BİR ARMAĞAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



Saip EGÜZ

Haberle ilgili daha fazlası:
#23 Nisan Şiirleri#23 Nisan#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı