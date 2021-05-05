'20yaschallenge' gündemi salladı! İşte siyasetin 20 yaşı

ÜSTELİK SAÇIM DA VARDI CHP Çevre ve Doğu Hakları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, dağda çekilmiş bir fotoğraf ve “Bir zamanlar ben de 20’li yaşlardaydım. Üstelik saçım da vardı, kel değildim” notuyla akıma katıldı.