'20yaschallenge' gündemi salladı! İşte siyasetin 20 yaşı
Sosyal medyada gündem olan 20’li yaş fotoğraflarını paylaşma kervanına başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere siyasetçiler de katıldı. Biz de hem sosyal medyadaki o fotoğraflarda hem de siyasetçilerin Hürriyet’e açtığı albümlerinde 20 yaşın izini sürdük...
Sosyal medyada yüz binlerce kullanıcı ‘20yaschallenge’ akımına katılarak gençlik fotoğraflarını paylaştı.
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 1970’li yıllarda çekilmiş spor giyimli ve sakallı bir fotoğrafının altına “Hey gidi yıllar... Selvi Hanım’ı etkilemek çok önemliydi tabi:)” notunu düştü. Kılıçdaroğlu’nu diğer CHP’liler izledi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 20’li yaşlarında Almanya’da olduğu dönemde otobüs durağında gazete okurken çekilmiş bir fotoğrafla sosyal medyadaki akıma katıldı.
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ÜSTELİK SAÇIM DA VARDI
CHP Çevre ve Doğu Hakları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, dağda çekilmiş bir fotoğraf ve “Bir zamanlar ben de 20’li yaşlardaydım. Üstelik saçım da vardı, kel değildim” notuyla akıma katıldı.
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İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da paylaştığı fotoğrafa “Şimdi bana 20’li yaşlarımı verseler” mesajını yazdı.
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise “Gençlik başımda duman” mesajı ile bir fotoğrafını paylaştı.
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BAKANLAR FOTOĞRAFLARINI HÜRRİYET'LE PAYLAŞTI
Çok sayıda bakan ve AK Partili kurmay 20 yaşında çektirdikleri fotoğraf karelerini Hürriyet’le paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fotoğrafı, 20 yaşında İstanbul’da öğrencilik yıllarından.
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Üniversite yıllarına ait fotoğrafını paylaşan bir diğer bakan da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğrenci olan Karaismailoğlu’nun fotoğrafında yeğenleri de yer aldı.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyada Marlon Brando’nun gençlik fotoğrafını yayınlayıp “Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış :)” notunu düştü. Selçuk da gençlik fotoğrafını Hürriyet’le paylaştı.
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ÇAVUŞOĞLU SERADA
20’li yaşlarında Ankara Siyasal Bilgiler’de öğrenci olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu okul tatilken Antalya’da serada kesme çiçek ürettiği yıllardan bir anısını paylaştı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun fotoğrafı, arkadaşının iki köpeğiyle birlikte.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana’da liseden...
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise kitap fuarından bir fotoğrafıyla geçmişe yolculuğa katıldı.
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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili İlhan Kesici