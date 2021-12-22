2022'de kaç gün tatil var? 2022 resmi tatiller ne zaman? İşte 2022 dini ve milli bayram tarihleri

2022'ye yaklaşılan şu günlerde vatandaşlar, şimdiden tatil programlarını belirlemek için 2022 yılındaki resmi tatil günlerini araştırıyor. Özellikle 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi sorgulanıyor. İşte 2022 yılı ile ilgili çalışanların merak ettiği resmi tatil günleri...