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GeriGündem 2022'de kaç gün tatil var? 2022 resmi tatiller ne zaman? İşte 2022 dini ve milli bayram tarihleri
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Haber Giriş: 22 Aralık 2021 - 23:30 | 

2022'de kaç gün tatil var? 2022 resmi tatiller ne zaman? İşte 2022 dini ve milli bayram tarihleri

Milyonlarca çalışan ve öğrenci 2022 yılında kaç gün resmi tatil yapılacağını araştırıyor. Resmi tatil planına göre kendi yaz tatili ve yıllık izin programlarını yapacak olan vatandaşlar, bu konu hakkında internette yaptıkları araştırmalarla fikir sahibi olmaya çalışıyor. Peki, 2022'de kaç gün tatil var?

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2022'ye yaklaşılan şu günlerde vatandaşlar, şimdiden tatil programlarını belirlemek için 2022 yılındaki resmi tatil günlerini araştırıyor. Özellikle 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi sorgulanıyor. İşte 2022 yılı ile ilgili çalışanların merak ettiği resmi tatil günleri...
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YENİ YIL TATİLİ: 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili cumartesi gününe denk gelecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pazar günü kutlanacak.

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19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı perşembe gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü cuma gününe denk gelecek.

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ: 2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ: Bayram salı günü kutlanacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Bayram cumartesi günü kutlanacak.

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