2022'de Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İşte Hıdırellez tarih bilgisi
Türk dünyasında ve Balkanlar'da görülen eski gelenek olan Hıdırellez için geri sayım başladı. Anadolu, İran, Yunanistan ve Doğu Akdeniz ülkelerinin kültürünün bir simgesi olan Hıdırellez, her yıl olduğun gibi 2022'de de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Peki, Hıdırellez ne zaman?
Kış mevsimin bitişinin ve baharın gelişinin habercisi olan Hıdırellez, bu sene de kutlanacak. Eski çağlardan beri bahar- yaz mevsim bayramı olarak kutlanan, Hızır ve İlyas'ın her sene bir kez kavuştuğu gün olduğuna inanılan Hıdırellez'in tarihi araştırılıyor. İşte, Hıdırellez tarih bilgisi...
HIDIRELLEZ NE ZAMAN?
Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardandır. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır.
Her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştı. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirirler.
Her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştı. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirirler.