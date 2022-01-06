MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2022'de Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İşte Hıdırellez tarih bilgisi
GeriGündem 2022'de Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İşte Hıdırellez tarih bilgisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 17:45 | 

2022'de Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İşte Hıdırellez tarih bilgisi

Türk dünyasında ve Balkanlar'da görülen eski gelenek olan Hıdırellez için geri sayım başladı. Anadolu, İran, Yunanistan ve Doğu Akdeniz ülkelerinin kültürünün bir simgesi olan Hıdırellez, her yıl olduğun gibi 2022'de de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Peki, Hıdırellez ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Kış mevsimin bitişinin ve baharın gelişinin habercisi olan Hıdırellez, bu sene de kutlanacak. Eski çağlardan beri bahar- yaz mevsim bayramı olarak kutlanan, Hızır ve İlyas'ın her sene bir kez kavuştuğu gün olduğuna inanılan Hıdırellez'in tarihi araştırılıyor. İşte, Hıdırellez tarih bilgisi...
2
Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. "Hıdırellez", Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor.

3HIDIRELLEZ NE ZAMAN

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardandır. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır.

Her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştı. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirirler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi