2022'de Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İşte Hıdırellez tarih bilgisi

Kış mevsimin bitişinin ve baharın gelişinin habercisi olan Hıdırellez, bu sene de kutlanacak. Eski çağlardan beri bahar- yaz mevsim bayramı olarak kutlanan, Hızır ve İlyas'ın her sene bir kez kavuştuğu gün olduğuna inanılan Hıdırellez'in tarihi araştırılıyor. İşte, Hıdırellez tarih bilgisi...