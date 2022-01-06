2022'de ara tatil ne zaman? İşte okulların nisan ara tatil tarihi
İlk ve orta okullarda eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrencinin merak ettiği konulardan biri de nisan ara tatil tarihi oldu. Yaz tatilinin başlayacağı tarihin yanı sıra, nisan ayında tatil olup olmayacağı da araştırılıyor. Peki, okullarda ara tatil ne zaman?
2021-2022 eğitim öğretim dönemine devam eden öğrenciler, nisan ayının yaklaşması ile birlikte ara tatil sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Milyonlarca öğrenci, geçtiğimiz yıllarda uygulanan ara tatilin, bu yılki tarihini sorguluyor. İşte, nisan ara tatili tarihi...