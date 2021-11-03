2022 TYT tarihi belli oldu mu? 2022 YKS oturumları için geri sayım
Yeni yıla kısa süre kalmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri de ÖSYM'nin düzenlediği sınavların tarihleri oldu. Her yıl yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı üniversiteye girişte uygulanan YKS'nin oturum tarihleri, gelecek yıl ilk kez sınava katılım sağlayacak adaylar ve diğer kişiler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, 2022 YKS ne zaman yapılacak?
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Üniversiteye yerleştirmede kullanılan YKS'nin 2022 oturumları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından organize edilen ve toplamda üç oturum olarak uygulanan YKS'nin 2022 sınav tarihi, bu yıl 12. sınıfta yer alan öğrenciler ve mezuna kalan adaylarca merak edilen konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, 2022 YKS oturumlarından son bilgiler...
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2022 YKS TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2022 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2021 yılında YKS 26-27 Haziran'da yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2022 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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YKS'YE KİMLER KATILABİLİR?
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.