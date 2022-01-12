2022 resmi tatiller takvimi: İşte 2022 dini ve milli bayram tarihleri
2022’nin ilk resmi tatili 1 Ocak Cumartesi günü yapıldı. Başta çalışanlar olmak üzere vatandaşlar, 2022 yılının diğer tatil günlerini merak ediyor. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramları hangi tarihlere denk geliyor? 2022'de kaç gün tatil yapılacak? İşte 2022 dini ve milli bayram tarihleri...
Erken rezervasyon fırsatlarından faydalanmak isteyenler 2022 resmi tatil listesini internet üzerinden araştırmaya başladı. 2022 resmi Tatil Takvimi günler öncesinden belli oldu.
MİLLİ BAYRAMLAR
23 Nisan 2022 Cuma (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)
1 Mayıs 2022 Pazar (1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü)19 Mayıs 2022 Perşembe (19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı)
15 Temmuz 2022 Cuma (15 Temmuz Demokrasi Bayramı)
30 Ağustos 2022 Pazartesi (30 Ağustos Zafer Bayramı)
28 Ekim 2022 Cuma Yarım Gün (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)
29 Ekim 2022 Cumartesi (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)
1 Mayıs 2022 Pazar (1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü)19 Mayıs 2022 Perşembe (19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı)
15 Temmuz 2022 Cuma (15 Temmuz Demokrasi Bayramı)
30 Ağustos 2022 Pazartesi (30 Ağustos Zafer Bayramı)
28 Ekim 2022 Cuma Yarım Gün (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)
29 Ekim 2022 Cumartesi (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)
DİNİ GÜNLER
1 Mayıs 2022 Pazar (Ramazan Bayramı 1. Gün)
2 Mayıs 2022 Pazartesi (Ramazan Bayramı 2. Gün)
3 Mayıs 2022 Salı (Ramazan Bayramı 3. Gün)
4 Mayıs 2022 Çarşamba (Ramazan Bayramı 4. Gün)
8 Temmuz 2022 Cuma Yarım Gün (Kurban Bayramı Arife)
9 Temmuz 2022 Cumartesi (Kurban Bayramı 1. Gün)
10 Temmuz 2022 Pazar (Kurban Bayramı 2. Gün)
11 Temmuz 2022 Pazartesi (Kurban Bayramı 3. Gün)
12 Temmuz 2022 Salı (Kurban Bayramı 4. Gün)
2 Mayıs 2022 Pazartesi (Ramazan Bayramı 2. Gün)
3 Mayıs 2022 Salı (Ramazan Bayramı 3. Gün)
4 Mayıs 2022 Çarşamba (Ramazan Bayramı 4. Gün)
8 Temmuz 2022 Cuma Yarım Gün (Kurban Bayramı Arife)
9 Temmuz 2022 Cumartesi (Kurban Bayramı 1. Gün)
10 Temmuz 2022 Pazar (Kurban Bayramı 2. Gün)
11 Temmuz 2022 Pazartesi (Kurban Bayramı 3. Gün)
12 Temmuz 2022 Salı (Kurban Bayramı 4. Gün)