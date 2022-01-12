Gündem Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 10:48 | 12 Ocak 2022 - 10:48

2022 resmi tatiller takvimi: İşte 2022 dini ve milli bayram tarihleri

2022’nin ilk resmi tatili 1 Ocak Cumartesi günü yapıldı. Başta çalışanlar olmak üzere vatandaşlar, 2022 yılının diğer tatil günlerini merak ediyor. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramları hangi tarihlere denk geliyor? 2022'de kaç gün tatil yapılacak? İşte 2022 dini ve milli bayram tarihleri...