2022 İOKBS sınavı ne zaman? İşte MEB Bursluluk Sınavından son detaylar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından, gelecek yılın bir diğer merakla beklenen sınavı İOKBS'nin de tarihi merak konusu oldu. İşte, 2022 İOKBS oturumundan son detaylar...