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Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 12:57 | 

2022 İOKBS sınavı ne zaman? İşte MEB Bursluluk Sınavından son detaylar

2022 İOKBS sınavı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2022'de de organize edilecek. Peki, 2022 Bursluluk sınavı ne zaman?

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından, gelecek yılın bir diğer merakla beklenen sınavı İOKBS'nin de tarihi merak konusu oldu. İşte, 2022 İOKBS oturumundan son detaylar...
2TARİH BELLİ OLDU MU

TARİH BELLİ OLDU MU?

2022 Bursluluk Sınavının tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.

Bursluluk Sınavı başvuruları geçen yıl 8-26 Şubat'ta alınmış, sınav tarihi ise 25 Nisan olarak belirlenmişti.

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Söz konusu sınavın, gelecek yıl da benzer tarihlerde düzenlenebileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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