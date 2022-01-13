2022 İOKBS sınavı ne zaman? İşte MEB Bursluluk Sınavından son detaylar
2022 İOKBS sınavı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2022'de de organize edilecek. Peki, 2022 Bursluluk sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından, gelecek yılın bir diğer merakla beklenen sınavı İOKBS'nin de tarihi merak konusu oldu. İşte, 2022 İOKBS oturumundan son detaylar...